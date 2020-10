Fluer og beskidte hænder i brødskabet

Du kender dem formentlig: Andre kunder, som ikke gider tage engangshandsker på, når tager brød, kage, pizzaer eller pølsehorn fra discountbutikkens skabe med bake-off-varer.

Det var nu ikke beskidte fingre, som fik en aarhusiansk mand til at melde Lidl i Risskov til Fødevarekontrollen. Næ, det var fluer.

’I bakeoff var der mange bananfluer i rummet med pølsehorn,’ skrev Lidl-kunden til fødevaremyndighederne, som kort tid efter sendte en kontrollant til butikken på Ravnsøvej, Risskov.

Sundhedsfare

Han havde ret i, at noget var galt.

’Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering (forurening, red.), der kan gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige, skriver kontrollanten i en kontrolrapport.

’I brødskab med uemballerede brødtyper, herunder fastfoodprodukter, kager, lyst- og mørkt brød, med åbne hylder fandtes 5-10 bananfluer. Fluerne fløj rundt i skabet og satte sig på fødevarerne. Under kontrolbesøg blev der endvidere observeret at ud af en flok kunder, at der var 4-5 stykker der ikke brugte engangshandsker til at tage de uemballerede fødevarer med,’ afslører rapporten.

Mistede elitesmiley

Butikken fik konfiskeret sin elitesmiley, fordi den fik en sanktion med besked på at bekæmpe fluer og få kunderne til at bruge handsker.

’Vi er rigtigt kede af sagen fra Lidl i Risskov og beklager de gener, det har haft for nogle af kunderne. Hygiejnen omkring vores produkter og fødevarer har første prioritet hos os, og der skal ikke herske tvivl om, at vi tager sagen yderst alvorligt,’ skriver Morten Vestberg, kommunikationschef i Lidl Danmark.

Ekstra kontrol

’Vi har sat ind med yderligere kontrol, vi har tjekket op på alle rengøringsrutiner, og vi har skiltning om påbud om handsker og god håndhygiejne samt fire berøringsfri spritdispenserstationer i butikken til vores kunder,’ skriver han.

’Jeg har lige været i kontakt med butikken, og problemet er nu løst. Vi beklager endnu engang overfor de berørte kunder, og vi vil gøre alt hvad der står i vores magt, for at det ikke kommer til at ske igen.’

Vestberg understreger, at brødreolerne er godkendt af en ekstern hygiejnevirksomhed, der også har godkendt butikkens processer for salg af fødevarer.

’Vi har fire glade smileys fra de sidste fire kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen, og vi har aldrig haft problemer med bananfluer eller andre forhold tidligere i den omtalte butik.’

