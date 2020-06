Advarer mod smitsom tomatvirus

Virussen kan få store økonomiske konsekvenser for erhvervsgartnerierne

En ’særdeles smitsom’ og ‘aggressiv’ plantevirus har fundet vej til flere europæiske lande, og nu advarer de danske myndigheder haveejere og planteentusiaster landet over om at holde øje med den såkaldte tomasskrumpevirus.

Virussen, der også er kendt som Tomato Brown Rugose Fruit Virus, kan ødelægge den danske tomathøst. Derfor opfordrer Landbrugsstyrelsen og de danske gartnerier danskere til at være opmærksomme på virussen.

- Da tomatskrumpevirus er enormt smitsom, opfordrer vi private haveentusiaster til at holde øje med de symptomer, som planterne udviser, når de er under angreb, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Kristine Riskær.

Tomatvirussen er aggressiv og smitter direkte via plante til plante kontakt. Selv om den ikke er farlig for mennesker eller dyr, kan den ifølge Landbrugsstyrelsen få ‘store økonomiske konsekvenser’ for erhvervsgartnerierne.

- Så har man mistanke om, at ens plante er ramt af tomatskrumpevirus, skal man ikke dele ud af sine tomater til venner og familie, da det bare vil sprede plantesygdomme yderligere, siger Kristine Riskær.

Det er Landbrugsstyrelsen, der holder øje med, om tomatskrumpevirussen kommer til Danmark.

'Hvis der bliver gjort fund, iværksættes der omgående foranstaltninger, der skal forhindre spredning og udrydde virussen’, skriver Landbrugsstyrelsen på sin hjemmeside.

Her er symptomerne, som du skal holde øje med