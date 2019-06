Afsløret: Her er Price-brødrenes 'danske frilandskylling'

For godt fem uger uger stod Brødrene Price i DR1-programmet ’Kontant’ og rynkede på næsen ad kylling-industriens fupnumre.

Men Ekstra Bladet kan fortælle, at restauratør-brødrene selv står bag fødevarefup – også med kylling.

Fiktive formuleringer

I sidste uge slog Fødevarestyrelsen til mod Brdr. Price-restauranten i Herning, hvor kontrollørerne afslørede, at menukortet indeholdt så romantiske og fiktive formuleringer, at man kunne tro, at forfatteren Adam Price havde haft digterkysen og ikke kokkehuen på.

Eksempelvis tilbød Brdr. Price, at man mod at betale 40 kr. ekstra kunne få ’stegt dansk frilandskylling’ i cæsarsalaten. Men det var snyd.

Dansk kylling var tysk

’Det kylling, der anvendes er tysk/hollandsk og det fremgår ikke at kyllingen er ’frilands’,’ skriver Fødevarekontrollen på baggrund af en inspektion i køkkenet.

Sådan så den 'danske landkylling ud. Foto: Fødevaretyrelsen

Fik sanktion

Så Brdr. Price fik en sanktion, fordi ’fødevarer ikke må sælges under omstændigheder, der er egnet til at vildlede forbrugerne med hensyn til varens oprindelse’.

Læs kontrolrapporten her.

Det var her på Brdr. Price-restauranten i Herning, at Fødevarekontrollen fandt flere tvivlsomme formuleringer på menukortet. Foto: Ida Ejdrup Nielsen

Hør Forbrugerrådet Tænks reaktion på afsløringen og læs hvad der heller ikke stemte på Price-brødrenes menukort.

Ekstra Bladet beskriver også, hvordan en række andre fødevarevirksomheder på det seneste har fået kritik for at trylle mad 'finere', end det er.

De kendte kokkebrødre Adam og James Price. Foto: Philip Davali

Direktør: 'Uheldigt og beklageligt'

Det har ikke muligt at få et interview med Adam og James Price, men restaurantkædens direktøre Mads Bøttger erkender i en mail, at sagen er ’uheldig og beklagelig’.

Han videresender en mail fra fra kylling-leverandøren, som undskylder for, at en sælger på grund af en misforståelse havde oplyst til restauranten, at de udenlandske kyllinger var danske frilandskyllinger.

’Vi har indskærpet over for vores leverandører og samarbejdspartnere og medarbejdere, at der skal være skærpet fokus på dette,’ lover han og bedyrer, at kyllingen aldrig nåede at blive serveret.

Han afviser, at der skulle have været hensigt om at snyde gæster med økonomisk vinding for øje.

