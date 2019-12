Beklager af hele sit knuste hjerte: Kro lukket

'Tak for jeres tillid, undskyld at jeg fejlede,' skriver ejeren, som håber nogen vil købe kroen

Tylstrup Kro, der gennem flere år har været økonomisk nødlidende, er i dag lukket.

'Det er med stor sorg og skam at jeg må fortælle at Tylstrup Kro, på mine hænder, lukker pr. dags dato. Selvom jeg syntes jeg gjorde det bedste jeg kunne med de odds jeg havde, så var det ikke godtnok,' skriver ejeren Karen Maria Vinther Lundsgaard på Facebook.

Hun fortsætter:

'Jeg beklager af hele mit knuste hjerte. Jeg undskylder til mine fantastiske kollegaer, som elsker Kroen ligeså højt som mig. Vi er nogle stykker hvor Kroen har været en stor del af vores liv og gøren i 20 år.'

Ifølge regnskabsoplysninger er egenkapitalen borte og revisor har udtrykt usikkerhed om den fortsatte drift.

Men Karen Maria Vinther Lundsgaard lover:

'Heldigvis har ingen af jer penge tabt. Jeg håber I finder et andet sted der kan huse jeres fest ellers brug pengene på at tage hinanden under armen og se smukke Danmark eller den store vide verden i stedet for.

Hun håber, at nogen vil købe kroen i det sydlige Vendsyssel.

'Det er mig et brændende ønske at der sidder en herude på den anden side af skærmen der har råd, tid, lyst og overskud til at købe Danmarks dejligste og hyggeligste Kro, for så er det NU, hvor varmen stadig sidder i væggene, ordrebogen er fuld og nu hvor der er yderst kompetent personale i nærheden.'

Det er kun få dage siden, at Luneborg Kro og Hotel i samme by drejede nøglen om - også på grund af økonomiske vanskeligheder.

