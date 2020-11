Bøde til Lidl: Undskyld til kunderne

Brødskabet i Lidl i velhaverforstaden Risskov ved Aarhus har gennem et par måneder været plaget af en sejlivet forekomst af bananfluer.

Noget, der fik kunderne til at alarmere Fødevarekontrollen, som for halvanden måned slog til med en sanktion - også fordi kunderne ikke brugte handsker, når de stod og gramsede på det opbagte frost-brød, kage, pizzaer, pølsehorn og så videre.

Fluer og beskidte hænder i brødskabet

Butikken fik konfiskeret sin elitesmiley med besked om at bekæmpe fluer og få kunderne til at bruge handsker.

’Jeg har lige været i kontakt med butikken, og problemet er nu løst. Vi beklager endnu en gang over for de berørte kunder, og vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at det ikke kommer til at ske igen,’ lovede Lidls pressechef, Morten Vestberg.

Men Lidl magtede ikke at slå flueplagen ned. Forleden fik butikken en rasende smiley og en bøde på 15.000 kr, da Fødevarekontrollen ved et opfølgende tilsyn atter fandt fluer i bakeoffskabet.

Læs kontrolrapporten her.

Der sad eksempelvis tre bananfluer på pølsehornene. Lidl havde ellers kontaktet et skadedyrsfirma, der havde forsøgt med at smække nogle fluefælder op.

Så Ekstra Bladet har spurgt pressechefen:

'Hvorfor lukkede I ikke for salget af bakeoff-brød, kage og snacks, indtil problemet var løst?'

'Var det for at beskytte indtægterne - på bekostning af madsikkerheden?'

'Hvorfor skrev du, at problemet var løst?'

Morten Vestberg svarer:

'Vi beklager i den grad, at vi desværre ikke lykkedes med at få bugt med bananfluerne i den pågældende butik. Som nævnt tidligere så satte vi ind med ekstern rengøring, samtidig med at vi selv fulgte op med mere intensiv rengøring og overvågning af alle brødskabe. Herefter var der ingen tegn på bananfluer i og omkring brødskabene, hvilket også var årsagen til at vi ikke stoppede salget af bake-off-produkter.'

'Desværre vendte problemet tilbage. Vi har nu sat ekstra ressourcer ind og vi gør alt, hvad vi kan, for at løse problemet.'

'Vi vil gerne sige undskyld til vores kunder, for selvfølgelig er det helt uacceptabelt for kunderne at de skal udsættes for dette,' slutter han.