Bøfgigant dumper i fødevarekontrol: Hund knurrede ad et rottehul

Fint og lækkert skal det være hos den populære gourmetbøfkæde Mash, som rask væk tager et par tusinde kroner for en middag for to.

Alligevel har kæden vanskeligt ved at tjene penge, så nu er den sat til salg for at rejse kapital til en planlagt ekspansion.

Og selv om kæden tager sig godt betalt, kan kunderne ikke være sikre på, at måltiderne er tilberedt under lækre forhold.

Ekstra Bladets maddetektiv har med hjælp af bl.a. aktindsigter gransket resultaterne fra fødevaremyndighedernes tilsyn med de otte danske Mash-restauranter.

Resultatet er ikke ligefrem gourmet-agtigt. Alene siden sidste sommer har halvdelen af restauranterne fået alvorlig kritik af Fødevarestyrelsen.

Kun to elitesmileyer

Sølle to af de syv filialer, som har haft mulighed for at opnå en elitesmiley for fire fejlfri tilsyn, har faktisk fået sådan en elitesmiley. Det svarer til 28 procent. Til sammenligning har 59 procent af landets restauranter en elitesmiley.

- Tallene viser, at Mash klarer sig ringere end gennemsnittet i sin branche, for ikke alle restauranterne holder en høj standard, bekræfter Birgitte Horn, fødevarechef i Fødevarestyrelsen.

Hun forklarer, at Mash i Aarhus eksempelvis har undladt at sikre sine lokale mod rotter. Det til trods for, at man vidste, at de hærgede under bygningen beliggende på byens rådhusplads.

- Dermed har Mash ikke vist rettidighed omhu, for man kan i den grad bringe fødevaresikkerheden i fare, hvis skadedyr kan få adgang, siger Birgitte Horn.

Rotter fri adgang

MASH, Banegårdspladsen, Aarhus

Foto: Ernst Van Norde

Mash i Aarhus fik i juni flere indskærpelser, fordi der op ad væggene, på fliserne, under vaskene, på fryserne og på køleskabe hang gamle madrester, smuds og sorte belægninger. Der var heller ikke sikret mod rotter.

Foto: Fødevarestyrelsen

En specialtrænet rottehund kunne lugte rotter i dette hul på Mash i Aarhus, viser Ekstra Bladets aktindsigt i Fødevarestyrelsens billeder og noter. Foto: Fødevarestyrelsen.

Foto: Fødevarestyrelsen

Selv om bygningen var hærget af rotter, havde Mash i Aarhus ingen rist på afløbet, hvorfra der kom en fæl dunst. 'Der er direkte adgang for at skadegørere kan trænge ind', skriver Fødevarestyrelsen.

Skovskiderkroen

MASH,Skovridderkroen, Charlottenlund

Foto: Olivia Loftlund

Døren til et personalelokum stod åben, så mikroskopiske bakterier kunne spredes herfra. I et møgbeskidt køkken var der så mange bananfluer, at myndighederne i oktober i fjor takserede det som et lovbrud.

- Det vil nok være godt med en grundig rengøring, erkendte Mash.

Oksehøjreb under åben himmel

MASH, Vestergade, Odense

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Selv om man tidligere havde fået besked på et bruge papirhåndklæder, delte de ansatte et uhygienisk stofhåndklæde på personalelokummet. To kasser fyldt med oksehøjreb stod efterladt ude gården uden for køl - et sted, hvor skadedyr kunne få adgang, opdagede fødevarekontrollen i august i fjor.

Skimmel og spindelvæv

MASH, Rungsted Havn

Foto: Olivia Loftlund

Der var i juli i år skimmel i køle- og fryseskabe, spindelvæv på lageret, og snavs over alt i køkkenet. Området bag opvaskestationen var også brunt og misfarvet.

Mash: Beklageligt

Ekstra Bladet har gennem Mash' pr-agent forsøgt at få et interview i stand for at høre til, om ikke Mash-kunderne bør kunne forvente anmærkningsfri hygiejne, når nu de betaler en forholdsvis høj pris for måltiderne. Avisen ønskede også at høre Mash til konsekvenser af mangelfuld hygiejne og om årsagen til, at der har været anledning til indskærpelser - samt til hvordan Mash arbejder på at højne standarden.

Men det har ikke været muligt at få et interview. I stedet sender pr-agtenten en statement, som siges at komme fra Mikkel Glahn, medejer af Mash.

'Det er naturligvis beklageligt. Fejlene er både konstateret og udbedret. Vores dygtige medarbejdere arbejder hver dag for at leve op til vores egne og levnedsmiddelkontrollens strenge regler. Men der sker dumme og menneskelige fejl en gang imellem. Uanset om det er dyrt eller billigt at spise ude, så skal hygiejnen være i top, og vores gæster kan være helt rolige.'