Bone's taber buffet-krig: Nægter at smide 250 tons mad ud

Sundhedsfarligt.

Fødevarekontrollen har ret i, at det er uforsvarligt, når spareribs-kæden Bone’s genbruger salatbaren fra dagen før.

Det er Fødevareklagenævnet netop kommet frem til.

Buffet-striden brød ud tidligere i år, fordi to selskaber med i alt syv personer havde klaget over, at de var blevet syge af at spise på Bone’s i Kolding.

Buffet-bøde

Selv om Fødevarekontrollen tog bakterieprøver at salatbaren uden at finde noget kritisk, fik restauranten en reprimande og senere en bøde for at stille råvarerne fra salatbaren i kølerummet om aftenen til genbrug i nye skåle til dagen efter.

Se også: Restaurantkæde knaldet for genbrugs-buffet: Nægter at betale bøde

Bone’s havde en endeløs række argumenter for, at Fødevarekontrollen tog fejl, og man hyrede derfor hygiejneeksperter og en advokat, så straffen kunne omgøres i klagenævnet.

Ingen bakterie-buffet

Et argument var, at Bone’s-kunder i 29 år problemfrit har spist af de 25 restauranters salatbarer, som aldrig er blevet bakterie-testet til at være farlige.

Og at Bone’s-medarbejdere konstant overvåger og servicerer salatbarerne, hvor tængerne er antibakterielle, og hvor skålene skiftes 8-10 gange dagligt.

Rører børn ved råvarer, eller nyser nogen ned i dem, kasseres alt omgående, lovede Bones, som også forsikrede om, at råvarer, som genbruges, hældes i nye skåle med de nyeste råvarer nederst.

Usynlige bakterier

Men Fødevarekontrollen, som oplyser at prioritere sikkerhed over madspild, anførte, at Bones-ansatte ikke med det blotte øje kan se, om der er i listeria i salaten - eller om gæster skulle have forurenet råvarer med bakterien norovirus, der giver roskildesyge.

Så Bone’s tabte, men fortsætter ufortrødent med at genbruge salatbuffeten dagen efter.

Bone’s-boss: Skandaløst at kassere 250 tons råvarer Selv om Bone’s nu har fået to sanktioner af Fødevarekontrollen og tabt sagen i Fødevareklagenævnet, nægter Bone’s-diretør Jan Laursen at bede medarbejderne tømme buffeten ned i skraldecontainere ved lukketid. - Ekstra Bladet ville have en skandale-forside, hvis jeg gjorde noget så frastødende som at kassere langt over 250 tons helt friske råvarer hvert år – råvarer, som ikke er berørt af en menneskehånd, siger han. Uacceptabelt

- Retter vi os efter afgørelsen, ville vi have et madspilds-problem, der er imagemæssigt, moralsk og økonomisk er helt uacceptabelt, fortsætter han. Laursen bedyrer, at afgørelsen fra klagenævnet ikke tager højde for den videnskabelige dokumentation, som eksperter hyret af Bone’s har fremlagt efter kontrolbesøgene i Kolding. Han fortæller, at Bone’s og kædens rådgivere skal mødes med Fødevarestyrelsen den 9. september, hvor han tror og håber, man enes om en løsning, der ikke indebærer masse-udsmidning af mad. Den app-baserede madspilds-tjeneste Too Good To Go, hvor folk henter overskudsvarer i restauranter ved lukketid, er ikke interessant for Bone's. Argumentet er, at netop her er der en risiko, fordi kunderne bryder kølekæden, så bakterier kan trives.

Læs hele afgørelsen afsagt i Miljø og Fødevareklagenævnet her.

Læs kontrolrapporterne med kritik af genbrug i salatbaren her og her.