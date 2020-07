Burger Shacks pizzeria får rasende smileyer for fup

Forleden beskrev Ekstra Bladet, hvordan fødevaremyndighederne i en stor razzia afslørede 30 lovbrud i den fremadstormende fastfoodkæde Burger Shack, som snød kunderne og sjuskede med hygiejnen og madens temperaturer.

Kontrolrapporter offentliggjort lørdag afslører, at Burger Shacks pizzakæde Pizza Hytten kører efter samme koncept.

Alle fire filialer har fået bøder og sure smileyer for at fuppe kunderne, når de eksempelvis påstod følgende:

’Vi arbejder altid med friske italienske råvarer her hos os. Og det er uden undtagelse. Når du spiser hos os, støder du også på mange italienske ingredienser, som vi har medbragt fra vores hjemland og gjort til en del af oplevelsen her hos os.’

Men Fødevarekontrollen fandt under en razzia forleden eksempelvis:

Mozzarella fra Tyskland

Grillet kyllingebryst fra Kina

Pillede hvidløg fra Kina

Cherrytomater fra Belgien

Basilikum fra Kenya

Champignon fra Polen

Porrer fra Danmark

Bagekartofler fra England

Rosmarin fra Kenya

Rapsolie fra Danmark

Hakket oksekød fra Danmark.

Squash fra Spanien og Danmark

Rødløg fra Danmark

Og eksempelvis kød og ost blev opbevaret ved for høje temperaturer. Der blev eksempelvis fundet 19 kilo alt for varmt ost i et 12,8°C varmt køleskab.

Og filialen i Guldsmedegade var så møgbeskidt og fluebefængt, at den blev lukket af hensyn til kundernes helbred.

’Der er små levende fluer i meget store mængder på loft, vægge, inventar og på fødevarer i produktionsområder i både kælder og stueplan. Der er små levende fluer flere steder på vægge i spiseområdet. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at forholdet er uhygiejnisk, og at der er fare for fødevaresikkerheden, hvis forholdet fortsætter. Fluerne i lokalerne kan kontaminere fødevarerne,’ skriver Fødevarekontrollens Rejsehold.

Og pizzaerne bliver ikke bagt i brændefyrede ovne, som Pizza Hytten reklamerede med, men i gasovne.

Ekstra Bladet har spurgt pizzakædens pr-mand Mike Juhl, som ikke vil stille op til et interview:

Hvordan kan du påstå, at det ikke har været intentionen at snyde, når I i stort omfang har brugt udenlandske råvarer?

Hvorfor løj I om, at I altid 'arbejder med friske italienske råvarer'. Og at 'det er uden undtagelse,' når det er fup og fidus?

Hvordan vil du undskylde over for de mange kunder, der systematisk er blevet snydt?

Hvorfor lukkede I ikke selv pizzeriaet i Guldsmedegade, når der sad fluer på maden?

Hvorfor havde I ikke gjort rent i Guldsmedegade, når I burde vide, at sådan noget griseri tiltrækker fluer?

Det fremgår, at I bruger glutenfri pizzabunde fra en navngiven dansk virksomhed. Hvilken virksomhed er der tale om, og er der tale om præfabrika?

Hvorfor kunne I eksempelvis ikke skaffe mozzarella fra Italien? Landet leverer nemlig fortsat denne råvare til hele verden.

Hvordan kan du påstå, at jeres råvarer 'opbevares i henhold til styrelsens retningslinjer,' når de eksempelvis blev opbevaret ved for høje temperaturer og i Guldsmedegade under uhumske kår?

Men pr-manden vil ikke svare:

'Nu vil vi koncentrere os om driften, vores kunder og ser fremad. Jeg har ikke yderligere at tilføje,' skriver han.

Tidligere har han i en mail om forholdende i Guldsmedegade-pizzeriaet skrevet:

'Fødevarestyrelsen har tildelt os en glad smiley ved deres seneste besøg. (Efter den sure smiley med fup, griseri og fluer forleden, red.) Dermed er den ’formelle’ del bragt i orden, og til vores kunder vil vi igen sige, at vi er oprigtigt kede af, hvis nogen føler sig snydt. Det har aldrig været hensigten. Det er umuligt for os at ændre på bagudrettet, det har vi fået kritik for, rettet op på, og nu ser vi fremad – med en tilrettet markedsføring, der er nuanceret og giver plads til på ærlig vis at servere pizzaer af de bedste råvarer,' skriver Mike Juhl, som ikke tager sin telefon.

Han supplerer:

'Som nævnt er vi rigtig, rigtig kede af situationen. Jeg skal understrege, at det aldrig har været vores intention at snyde kunderne.'

Pizza Hytten har også lovet at stoppe med at lyve om, at pizzaerne er bagt i stenbrændeovne af dej, der har hævet i 72 timer. Det passer nemlig ikke altid.

Du kan læse kontrolrapporterne her.

