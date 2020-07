Center for afviste asylansøgere angrebet af rotter

Udrejsecenter Sjælsmark for afviste asylansøgere i Hørsholm har af fødevaremyndighederne fået kritik for håndteringen af et rotteangreb.

Der blev nemlig fundet gammel rottelort i et lager, hvor der blev opbevaret remedier til køkkenet, og selve køkkenet var fortsat ikke sikret ordentligt mod de smittefarlige gnaveres indtrængen.

'Det kan være en løsning for virksomheden at følge skadedyrsbekæmperens vejledninger i fremtiden,' anbefalede Fødevarekontrollen på en diplomatisk måde.

En rist i gulvet, hvorfra rotter kunne komme, var nemlig lemfældigt tildækket med sten. De burde havde været skruet fast, og en dør til udearealerne stod på vid gab i strid med reglerne.

Så udrejsecenteret får nu to opfølgende kontroller, hvor man blandt andet også vil tjekke, om man har skærpet rengøringen af nogle snuskede køleskabe og gulve.

Niels Etlard Johannesen, enhedschef, Udrejsecenter Sjælsmark skriver som en kommentar til kritikken:

'Udrejsecenter Sjælsmark vil meget gerne tilbage til den elitesmiley, som vi hele tiden har haft, så vi følger naturligvis Fødevarestyrelsens anvisninger.'

Læs kontrolrapporten her.