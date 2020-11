Danmarks største kageproducent politianmeldt

Landet største producent af småkager, Bisca i Stege på Møn, gør sig for anden gang i 2020 yderst uheldigt bemærket.

I de seneste uger har en grim produktionfejl medført en enorm tilbagetrækning af hundredtusindvis af kakaoovertrukne romkager, Snøfler, som kunne indeholde store stykker plastik, og som derfor ifølge myndighederne er uegnede som menneskeføde.

Der kan være plastik i din kage

Norskejede Bisca, der sidste år fyrede den danske ledelse og indsatte egne topfolk fra Oslo, stillede højst usædvanligt krav om, at danskerne skulle medbringe kvitteringer, når de ville have penge retur i supermarkeder.

Danske supermarkeder plejer ellers uden bøvl at returnere pengene til kunder, der har købt fejlbehæftede fødevarer.

Og nu er den så gal igen.

Fødevarekontrollen har politianmeldt Bisca, der har et stort økologisk sortiment, for ikke at kunne dokumentere, at produkterne faktisk er økologiske.

En dommer skal nu afgøre, hvor stor bøden skal være.

Biscas økologiske sortiment Økologiske Æbleskiver

Økologiske Pebernødder

Økologiske Brunkager

Økologiske havrekiks med kakao MØN

Økologiske havrekiks MØN

Økologisk Digestive Fuldkorn

Økologisk Digestive Classic

Økologiske Kammerjunkere

Økologiske Fiberskorper Vis mere Luk

Bisca-boss: - Det kan vi ikke gøre så meget ved Ekstra Bladet har spurgt Bisca, hvordan i alverden forbrugerne skal tro på, at produkterne faktisk er økologiske. 'Som forbruger kan man trygt stole på, at alle vores økologiske varer er økologiske og lever op til samtlige krav og regler for dansk økologi,' hævder Biscas boss Kristian Walsøe til trods for, at Fødebarekontrollen mener det stik modsatte. Nye kollegaer får skylden 'Politianmeldelsen er desværre afstedkommet af, at et team af overvejende nyansatte kolleger var tilstede ved kontrolbesøget af Fødevarestyrelsen. Disse medarbejdere var på kontroltidspunktet endnu ikke blevet fuldstændigt indsat i vores balanceregnskab over økologiske varer, og kunne derfor ikke give en komplet redegørelse på det pågældende tidspunkt,' forklarer Kristian Walsøe. 'Kraftig reaktion'

Da der ikke tidligere har været lignende sager på økologiområdet, er det fra fødevarestyrelsens side praksis at lave en politianmeldelse, så bødestørrelsen kan fastsættes af en dommer – efter vores opfattelse en meget kraftig reaktion, men det kan vi ikke gøre så meget ved.' 'Vi har naturligvis øjeblikkelig efterfølgende kontrolleret og sikret, at balanceregnskabet er 100% korrekt, og alle relevante kolleger er helt opdateret hermed, så vi ved næste kontrolbesøg kan få vores smiley igen.' Ekstra Bladet har også spurgt ham hvorfor kunderne i forbindelse med den store tilbagetrækning af Snøfler mod sædvane i branchen af Bisca er blevet forlangt at fremvise kvittering, når de ville returnere fejlbehæftede produkterne.' Sædvanlig praksis

'Forbrugerne skal medbringe kvittering så butikkerne ved at varen er købt hos dem. Det er sædvanlig praksis i sådanne sager. Har der været forbrugere, der ikke har haft kvitteringen, har de kunne kontakte os direkte og få en ny vare tilsendt. Det har rigtig mange forbrugere gjort og det har fungeret fuldstændigt gnidningsfrit,' skriver han.

Bisca har generelt svært for tiden. Det seneste regnskab for for kikse- og kagevirksomheden viser et negativt resultat efter skat på 22,8 mio. kr., hvilket ledelsen vurderer som utilfredsstillende.

Bisca er ejet af den norske fødevarekoncern Scandza, der i foråret indsatte Kristian Walsøe som direktør. Han har arbejdet 17 år med marketing og innovation i Carlsberg.