Dansk dagligvarekæde introducerer alternativ til æg

Føtex har efter en kort testperiode valgt at indføre veganske æg

Det delte for alvor vandene rundt omkring i landet, da Dansk Supermarked i december valgte at indføre vegansk hakkekød side om side med oksekød og svinekød i køledisken.

Og nu er kæden klar med endnu et tiltag i samme boldgade.

Således bliver det nu muligt at købe veganske æg i Føtex.

Det oplyser Dansk Supermarked i en pressemeddelelse.

Introduktionen af de veganske æg kommer efter en kort prøveperiode i udvalgte butikker, og som altså viste sig at være en succes.

Erstatter buræg

De veganske æg overtager den plads, burægene havde indtil de for nylig blev udfaset.

- Populært sagt går vi fra buræg til plante-æg – det er et stort skridt fremad både for dyrevelfærden og for mangfoldigheden i vores varer, siger Tore Nederland, sortimentschef i Føtex.

Han fortæller, at Føtex oplever en stigende efterspørgsel på plantebaserede varer, som introduktionen af de nye 'æg' nu kommer i kølvandet på.

De veganske æg er fremstillet af alger og de bliver produceret i Californien af virksomheden Follow Your Heart.

Foto: Dansk Supermarked

Ifølge Føtex kan man bruge veganer-æggene til en lang række af de ting, man normalt bruger æg til, så som bagning eller røræg.

De nye 'æg' vil være at finde i samtlige Føtex-butikker allerede fra denne uge.