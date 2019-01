Derfor sælger Arla julemælk i januar

Syvårige Thor fra Holte undrede sig, da han spiste aftensmad og drak sin mælk. Den smagte som den plejede, men kartonen virkede ligesom forkert.

- Hvorfor er der julehjerter på mælken, spurgte han.

Skummetmælken var tappet på Slagelse Mejeri 3. januar i år og udløber først på mandag, men kartonen er plastret til med jule-signaler.

'Glædelig ØKO julehygge' står der på den ene side, hvor der er gjort klar til at man klippe en juletegning ud og på den anden side daler sneen ned.

'Brug kortene som til- og fra- kort til julegaverne' lyder januar-opfordringen fra Arla, der også har dekoreret kartonen med både gran, hjerter og kogler.

- Er julen ikke forbi, lød det undrende fra Thor under måltidet, og det spørgsmål stiller Ekstra Bladet videre til mejerigiganten.

- Jo, men vi er bare ude i ualmindelig god tid, griner pressechef Åse Andersson, inden hun undersøger sagen nærmere.

Der er ikke tale om, at mælkesalget har været så katastrofalt henover julen, at Arla er brændt inde med mange millioner julekartoner, men der har altså været et parti til overs.

- Op til højtider producerer vi nogle gange særlig emballage, som vi fordeler til mejerierne. Jeg ved ikke, hvor mange julekartoner, der er tilbage de enkelte steder, men de har altså i hvert fald haft nogle i overskud i Slagelse. Af hensyn til både bæredygtighed og økonomi har vi valgt at bruge dem i stedet for at smide dem ud.

I vil ikke gemme dem til næste jul?

- Nej, vi bruger dem.

Hvornår slutter julen hos jer?

- Jeg går ud fra, at der kun går kort tid, før alle kartoner er brugt. Julen varer jo lige til påske, og vi skal nok have dem brugt inden da, siger pressechefen, der oplyser, at der i 2018 blev solgt 170 millioner kartoner drikkemælk under Arla-mærket - altså tæt på en halv million om dagen.