Dine dagligvarer dræber regnskoven

Når danskerne fylder brændstof på bilen, er det i stigende grad blandet op med palmeolie, som er en af planetens største klimasyndere.

- Problemet med palmeolie er, at produktionen af det er enorm omkostningsfuld for naturen. Hver dag bliver der fældet meget store mængder regnskov til fordel for nye palmeplantager, forklarer Kristine Naalkjær, projektleder i Forbrugerrådet Tænk.

- Det sætter et kæmpe aftryk på både dyrelivet og planteriget omkring de her områder. Derfor er palmeolie en enormt stor synder. Det er meget belastende for miljøet.

I 2018 satte andelen af palmeolie, der bruges til at fremstille biodiesel i EU, ny rekord. Det skriver fagbladet Ingeniøren på baggrund af tal fra miljøorganisationen Transport and Environment.

Hele 53 procent af den importerede palmeolie blev brugt til biodiesel, selvom den vegetabilske olie udleder tre gange så meget CO2 som fossil diesel.

Og det er bestemt ikke kun i bilens tank, man finder palmeolie. De resterende 47 procent bliver brugt til alt fra el og varme til kosmetik- og madprodukter.

- Palmeolie er super billigt at producere, og derfor benytter industrien sig i høj grad af det, forklarer Kristine Naalkjær.

- Grunden til, at det bliver brugt i stor skala i fødevarer, er også, at palmeolie er smags- og lugtneutralt.

Danskernes hverdag er altså gennemsyret af den vegetabilske olie, som optræder i en lang række dagligvarer som eksempelvis pizza topping, instant nudler og Nutella. Det meste af sortimentet i supermarkedernes endeløse rækker af færdigretter indeholder også en god portion palmeolie.

- Palmeolie i sig selv er en olieform, der indeholder rigtig meget mættet fedt, så hvis man kigger på det fra et sundhedssyn, er det heller ikke særligt hensigtsmæssigt, siger Kristine Naalkjær.

Tre af de helt store syndere, når det kommer til mængden af palmeolie.

Undgå olien

Ifølge Verdensnaturfonden er et lavere forbrug af palmeolie en af de måder, man bedst kan spare på jordens resourcer.

Det er ingen hemmelighed, at vi bruger langt flere ressourcer, end kloden kan nå at genskabe. Mandag ramte vi årets 'Earth Overshoot Day', som er dagen, hvor menneskeheden teknisk set har opbrugt årets kvote af ressourcer, hvilket med andre ord betyder, at de resterende fem måneder bliver rent overforbrug.

Hvis man vil gøre sin krop og kloden en tjeneste, er det altså værd at blive mere bevidst om ens forbrug af palmeolie.

- Hvis man vil vide, om der er palmeolie i det, man spiser, er det først og fremmest en god idé at kigge på ingredienslisten, når man går ud og handler, siger Kristine Naalkjær.

- Forabejdede produkter som pizza- og tærtebunde indeholder ofte palmeolie, så hvis man har tid og overskud til det, er det en rigtig god idé at bage selv.

Der findes en såkaldt RPSO-certificeret palmeolie, der angiveligt er lavet med fokus på at sikre regnskoven. Det giver Forbrugerrådet Tænk dog ikke meget for.

- Der findes en certificeringsordning for palmeolie, der stiller krav til bæredygtig produktion, men her hos Forbrugerrådet Tænk er vi en smugle skeptiske over for den her certificering, fordi vi ser, at producenterne i flere tilfælde ikke overholder kravene, siger Kristine Naalkjær.

- Vi kunne godt tænke os, at der blev skabt en mere ambitiøs ordning for det her. På den anden side kan man sige, at der bliver jo stillet nogle krav, og nogle krav er bedre end ingen krav.

10 produkter med højt indhold af palmeolie Pizzatopping

Selvom produktet står på samme hylde som revet ost i supermarkederne, hører pizzatopping bestemt ikke til i den kategori. Ofte er mælkefedtet erstattet med palmeolie. Pizzadej og frysepizzaer

Man skal se sig for, når det kommer til supermarkedets hurtige løsninger. Pizzadej og frysepizza indeholder ofte meget palmeolie for at forbedre konsistensen. Kopnudler

Palmeolie udgør ofte en stor del af nudlernes samlede vægt. Færdigretter

Det er ikke kun pizzadej og frysepizza, man skal være forsigtig med. Færdigproducerede retter og frostvarer indeholder ofte palmeolie. Margarine

Margarine er en storsynder, når det kommer til planteolier. Ofte er de baseret på palmeolie, men der findes også margarine uden palmeolie. Chokolade og nøddecreme

Noget chokolade indeholder palmeolie for at forhindre, at den smelter hurtigt. Det samme gælder mange nøddecreme-produkter som eksempelvis Nutella. Småkager og kiks

Færdigpakket bagværk indeholder ofte palmeolie for at forbedre konsistensen. Eksempelvis kan vaflen i færdigpakkede vaffelis let gemme på palmeolie. Færdigpakket brød

Palmeolie bruges sommetider som fedtstof i brød. Hvis du vil være helt sikker på at undgå den vegetabilske olie, skal du også købe brød uden palmeolie eller bage dit eget. Lakridskonfekt

Lakridskonfekt indeholder ofte enten palmeolie og kokosolie. Vegansk ost

Ligesom pizzatopping bruger vegansk ost ofte palmeolie som erstatning for mælkefedt.

Folket: - Man burde bare stoppe med det

Ekstra Bladet har taget en tur forbi hovedstadens dagligvarebutikker for at høre de danske forbrugere, hvor meget de ved om palmeolie.



- Jeg ved, at måden, palmeolie bliver lavet på, ikke er særlig bæredygtig. Så jeg prøver faktisk at undgå det selv.

- Det er absolut noget, jeg tænker på, når jeg er ude at handle. Jeg kigger på, hvad der står bag på produktet.



- Man burde jo ikke bruge det. Simpelthen. Man burde bare stoppe med det. Hvis det er en del af et produkt, må man jo bare lade være at købe det. Så kommer der nok noget andet.





- Palmeolie er ikke særlig godt, hvis det er skadeligt for miljøet, men jeg ved ikke særlig meget om det.

- Jeg synes, vi skal efterlade en god verden til de fremtidige generationer, så det er helt sikkert noget, jeg vil gå hjem og læse op på.



- Jeg ved ikke rigtigt, hvad palmeolie er. Jeg gider ikke sætte mig ind i det, fordi der måske er lidt palmeolie i den shampoo, jeg bruger. Det kunne jo optage en døgnet rundt.