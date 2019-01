Disse kiks tilbagekaldes: Uegnede som menneskeføde

Har du på det seneste smidt en rulle Økologiske Digestive Fuldkornskiks i indkøbskurven i enten Føtex eller Bilka, skal du nok lige kigge en ekstra gang på rullen, inden du kaster dig over kiksene.

Bisca, der producerer kiksene, har nemlig trukket et stort parti de økologiske kiks tilbage, fordi de er vurderet uegnet til menneskeføde. Det skyldes, at kiksene har en harsk smag.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Smid ud eller returner

Har du købt en pakke af de dårlige kiks, kan du kende pakken på, at dens EAN-kode er 5709364650597, mens dens bedst før-dato er 09.07.19.

Har du en pakke kiks med ovenstående varenummer og holdbarhedsdato liggende hjemme i skabet, skal du ifølge pressemeddelelsen smide kiksene ud eller returnere pakken til butikken, hvor den er købt.

Ud over Føtex og Bilka har det også været muligt at købe de dårlige kiks gennem engros-virksomhederne AB Catering og BC Catering.

Det har ikke umiddelbart været muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar fra Bisca A/S.