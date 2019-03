Domino's-medarbejdere uden løn op til konkurs

Flere Domino's-medarbejdere, der har knoklet løs hele februar, har ikke fået deres løn udbetalt i torsdags, hvor den ellers skulle være gået ind på kontoen.

I dag er kæden gået konkurs.

Ekstra Bladet har talt med flere medarbejdere i den konkursramte pizzakæde. Alle fortæller samme historie, nemlig at lønnen ikke gik ind som planlagt i torsdags.

Forklaringen fra koncernen var, at der var problemer med banken, og at lønnen ville gå ind fredag.

Det skete ikke og igen lød forklaringen, at det skyldtes banken.

Arbejder på løsning

Først i dag, lørdag, har medarbejderne så fået at vide, at deres arbejdsplads er gået konkurs. Det er sket på en lukket Facebook-gruppe for de ansatte i Domino's.

Her skriver ledelsen ifølge Ekstra Bladets oplysninger, at der arbejdes på at finde en løsning, så kæden kan åbne igen i løbet af næste uge.

Flere af de medarbejdere, som Ekstra Bladet har talt med, mødte tidligere i dag ind på arbejde i den tro, at de som sædvanlig skulle lange et hav af pizzaer over disken.

Men alle systemer var nede.

I stedet fik medarbejderne at vide, at de godt kunne tage hjem igen.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra ledelsen i Domino's.

