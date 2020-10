Efter krig: Netto fjerner fup-produkt

Om få dage vil man ikke længere kunne finde Havfrisk-fiskefarser i kølemontrerne i Netto. De sidste produkter blev produceret under det navn i går.

Havfrisk-navnet er nemlig ifølge Fødevarekontrollen vildledende, for farsen er ikke rørt af fersk fisk, men af frossen optøet torsk eller laks, der også er gaspakket.

Havfrisk fiskefars er snart fortid i Netto. Foto: Ekstra Bladet

Sagen er en udløber af en bitter og møgbeskidt krig i den jyske fiskeforædlings-industri, hvor få koncerner konkurrerer benhårdt om lukrative markedsandele.

Skudepisode

En anonym branchemand havde anmeldt Amanda Seafoods for systematisk at fuppe danskerne, når de under varemærket Glyngøre påstod, at fiskefars var lavet af frisk fisk.

Fødevarekontrollen kender hans navn, men anonymiserede ham over for Glyngøre, som ønskede navnet oplyst.

Det skete, fordi anmelderen var bange. Han henviste til en sag, hvor en person i fiskebranchen havde anmeldt en anden person i fiskebranchen, hvilket resulterede i, at de pågældende personer røg i totterne på hinanden, der blev smidt sten gennem ruder, samt endda en enkelt skudepisode, hvor ingen personer dog blev ramt.

Anmeldte selv konkurrent

Glyngøre, der var bitter over at være blevet anmeldt, anmeldte imidlertid selv konkurrenten Scanfish til fødevaremyndighederne.

Det skete for at vise, at også konkurrenter påstår, at fiskefars af frossen fisk er lavet på frisk fisk. Specifikt anmeldte Glyngøre Scanfish-produktet Havfrisk Fiskefars til Fødevarekontrollens rejsehold.

Fødevarekontrollen rykkede ud og gav Scanfish en sanktion.

Uforeneligt

’Det vurderes at den samlede markedsføring med dette brand (Havfrisk, red.) kan være vildledende med hensyn til forbrugerens forventning om, at der anvendes fisk frisk fra havet. samt at betegnelsen generelt er uforenelig med et produkt pakket i en beskyttende atmosfære, og ikke kan betegnes som frisk i hele sin holdbarhedsperiode. Desuden er oplysningen om, at den anvendte fiskebestandel har været frosset, udeladt,’ lød indskærpelsen.

Nyt brand på vej

Nettos marketing- og sortimentsdirektør, Martin Hasgard, skriver i en mail:

’Vi følger til enhver tid fødevarekontrollens retningslinjer, og derfor vil kunderne ikke kunne finde Havfrisk i køleren, som er produceret efter 30/9. I stedet vil der komme et nyt brand med nyt et navn.’

Scanfish har over for Ekstra Bladet afvist, at navnet Havfrisk er vildledende.

- Pas jer selv

- Havfrisk er et varemærke, som står på laks og alle andre produkter i Netto. Det henviser bestemt ikke til, at fiskefarsen er frisk, sagde Scanfish-direktør Morten Nielsen i sommer til Ekstra Bladet.

- Amanda Seafoods burde nøjes med at forsvare deres egne produkter i stedet for at beskylde andre for urent trav. Her passer vi vores egen butik og har styr på sagerne, lød det fra fiskebossen.

Det havde han ifølge Fødevarekontrollen ikke for så vidt angår Havfrisk, så fra i dag begynder han at smække nye etiketter på fiskefars til Netto.