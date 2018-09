Eksperter rystede: Hygiejnechok i Baresso og Espresso House

’Jeg har lige været inde på Espresso House og spise, hvor der løb en rotte rundt i lokalet.’

Sådan alarmerede en kunde for få uger siden Fødevarekontrollen, som rykkede ud til kaffebaren på Rådhuspladsen i København – dog uden at finde et dyr. En rottefænger blev dog hidkaldt.

Til gengæld fandt kontrolløren et griseri, som er helt typisk for mange af landets Baresso- og Espresso House-kaffebarer, som gerne tager 50 kroner for en kop kaffe.

Fødevaremyndighederne gav en lodret ordre om at gøre rent og rydde op – men det skete ikke.

– Vi har så travlt, så vi har ikke tid til at tørre af eller feje gulv, lød forklaringen, da Fødevarekontrollen nogle uger efter dukkede op og igen gav filialen en sanktion for brud på fødevareloven.

Ekstra Bladet har søgt aktindsigt og gennemgået hundredvis af kontrolrapporter fra 54 kaffebarer, som også bestræber sig på at bespise folk med mad og kage, som leveres fra en svensk fabrik eller ’fra eget bageri’, som hver filial kalder det.

Som det fremgår af eksemplerne på disse sider, er der udbredte problemer med at overholde helt basale hygiejneregler, der har som primært formål at forhindre sundhedsfare.

Skidt og rod

Hele 28 gange i år og i fjor er myndighederne skredet ind med sanktioner, fordi kaffebarerne typisk er beskidte og med rod, der eksempelvis betyder, at personalet ikke kan komme til håndvaskene.

Dertil kommer det antal gange, hvor myndighederne har løftet en venlig pegefinger og vejledt om at komme i gang med kost og klud.

Gang på gang har Fødevarekontrollens termometre vist, at letfordærvelige madvarer blev opbevaret ved for høje temperaturer, og igen og igen har man ignoreret henstillingerne om forbedret hygiejne.

Fornøjelse for fluer

I enkelte tilfælde er myndighederne sågar skredet ind med bøder og rasende smileyer, fordi kaffebarer i grov grad har ladet hånt om rengøringskravene – et svineri, som eksempelvis i filialen på Vesterport i København fortsatte - til glæde for en stor forekomst af fluer.

Maria Møller, værtinde: - Jeg forstår ikke, folk gider betale over 40 kr. for en kop inde på en ucharmerende mainstream kaffekæde, slet ikke, hvis der også er ulækkert. Men jeg indrømmer, at jeg i en periode gik jeg og købte kaffe på små cafeer, men det er jeg da heldigvis holdt op med, for priserne er urimelige. En kop bør koste 20-25 kr. og ikke 40 kr.

I et andet tilfælde er der fundet rottelort på et lager, mens kæden også er blevet afsløret i at fuppe kunder ved at hævde, at op til 25 dage gammel juice fra Rynkeby var nypresset.

Færre elitesmileys

Filialerne har under halvt så mange elitesmileys som branchegennemsnittet, men til gengæld flere indskærpelser og sure smileys.

- Baresso og Espresso House er generelt noget ringere til at overholde reglerne sammenlignet med andre i sin branche – nemlig restauranter, siger Charlotte Kølln, sektionsleder i Fødevarestyrelsen.

- De har særligt over sommeren haft en del problemer med rengøring, vedligeholdelse og temperaturer, så det skal de selvfølgelig få styr på, siger hun,

Elendigt og ansvarsløst

Fødevareekspert Orla Zinck har læst Fødevarestyrelsens kontrolrapporter, og vurderer, at den generelt er helt gal med hygiejnen.

- Og man er åbenbart fuldstændig ligeglad. Det rene svineri. Man kan kun anbefale folk at holde sig væk - det er sgu for groft, at der er så lidt styr på, hvad der foregår. Der må være en ualmindelig elendig og ansvarsløs ledelse, siger han.

Michael René, ekspert og lektor i hygiejne og fødevarevidenskab finder forholdene ’uacceptable og ulækre’.

’Alle ansatte skal på hygiejnekurser og der bør investeres massivt rengøring, opfordrer han.

Sveden mad

Ekstra Bladet tjekkede temperaturerne i en række afdelinger af Espresso House i København. Resultatet var nedslående.

Selv om Fødevarekontrollen typisk kun dukker op en gang om året, blev tre Espresso House-kaffebarer på få uger i sommer af Fødevarekontrollen afsløret i slemt varme-sjusk.

- Espresso House bør fra centralt hold se på, hvordan de får løst udfordringerne ude i filialerne, lød en opfordring fra en fødevarechef i styrelsen.

Men problemerne blev ikke løst. Ekstra Bladet besøgte fem af kaffebarerne. I dem alle var mælkeprodukter og letfordærveligt fisk og kylling over de nul-fem grader, som holder bakterievækst nede.

- Temperaturen er ni grader i køledisken, indrømmede en medarbejder i det skoldhede Espresso House, Købmagergade, København, hvorefter hun ufortrødent langede mad over disken.

Eksempelvis en wrap-sandwich med kylling, der ifølge det professionelle måleudstyr var 20,1 grader.

I et nærliggende Espresso House på Strøget i samme by lå en panini og svedte kondens ud i egen plastfolie. Den målte utilberedt 17,1 grader og var dermed også på vej i fordærv. I andre Espresso House-caféer var maden 8-12 grader varm.

Fire stærke fra kaffemesteren

Ekstra Bladet har bedt en verdens bedste baristaer, den i Danmark og udlandet præmierede Søren Stiller Markussen besvare fire spørgsmål om kaffe hos de store kaffebarkæder.

Er kvaliteten okay?

- Selv om danskerne er blevet mere kræsne når det kommer til kaffe, er kvaliteten slet fulgt med i fokus hos de store kæder, som primært har fokuseret på interiør og en central beliggenhed. MIn vurdering er, at der ingen rimelig sammenhæng er mellem pris og kvalitet, når de tager 40-50 kroner for en kop latte.

Hvad koster det at brygge en god kop kaffe?

I mit lille risteri med kaffebar i Aarhus betaler jeg 270-290 kr. kiloet for meget gode bønner. Det rækker til godt 100 enheder, altså kopper, som dermed koster cirka 2,5 kroner. Dertil kommer mælk, som koster et par kroner. Nu er er vi oppe på 4,5 kr. og så tre kr. til løn og strøm, så ender vi på 7,5 kr. Kæderne betaler måske 100.000 månedligt i husleje på gode placeringer. Det må være huslejen, kunderne bidrager til.

Kæderne praler med at have højtuddannede baristaer. Er de det?

Nej.

Hvor får man en god kop kaffe

Gå på opdagelse i de mange små risterier med risterier, som er dukket op i mange byer.

Konfrontation: 'Beklager meget' Espresso House’ markertingchef Sinne Fredslund vil ikke stille op til et interview. Det sker med henvisning til at, ’negativ presseomtale af vores hygiejneforhold er af afgørende karakter for vores forretning, hvorfor jeg gerne vil udbede mig spørgsmål på skrift.’ Herefter spørger Ekstra Bladet blandt andet, hvorfor der er så mange hygiejnesvigt om hun kan prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, som gør, at medarbejderne har så vanskeligt ved at overholde fødevarereglerne. Men hun svarer ikke. Til gengæld fremsender hun et statement, hvori hun forsikrer om, at ’som gæst kan man naturligvis føle sig tryg, når man indtager drikke- og fødevarer i vores kaffebarer.’ Hun skriver: ’Vores interne egenkontrolprogram lever fuldt op til lovgivningen, og vi har et godt samarbejde med fødevaremyndighederne. Vi tager deres anmærkninger meget alvorligt og følger selvfølgelig op på dem i de berørte kaffebarer. Desværre kan vi jo ikke se os fri for menneskelige fejl, som vi selvfølgelig beklager meget og står til fuldt ansvar for.’ Ekstra Bladet har bedt om Baressos stifter, Kenneth Lucianis, kommentar til forholdene, men han ønsker ikke at medvirke. Han havde hygiejne som mærkesag, indtil han i juni 2015 solgte sine dengang 47 kaffebarer for et hemmeligt trecifret million til det ekstremt rige tyske dynasti Jab Holding, der på samme tid købte den svenske kæde Espresso House - et navn, som alle danske Baressoer også får. Det har heller ikke været muligt at stille spørgsmål til Jab Holding, der er er ejet den pressesky Reimann-familie, som menes at være god for 33 millarder euro svarende til 246 milliarder kroner. Til sammenligningen vurderes Lego-familien, Kirk Kristiansen, til at være god for 155,4 mia. kr. Vis mere Luk

Så slemt er det

(Kilde: Eksempler fra Fødevarestyrelsens kontrolrapporter fra Espresso House og Baresso)

Rottelort

Fødevarekontrollen gav besked på at rydde op for at eliminere rotters gemmesteder. Gulvet var beskidt med bl.a. indtørrede pletter, blåbær og krummer fra bakeoffbrød. (Bernstorffsgade, København 28. august 2017)

Dagen efter fik Fødevarekontrollen fik et tip om, at der var rotter. Man fandt dog ingen levende dyr, men rottelort på lageret med køleskabe.

Juicefup, skidt, rod og lummer mad

Mad blev opbevaret ved alt for høje temperaturer og der var beskidt på gulvene. Man bildte kunderne ind, at op til 25 dage gammel Rynkeby-juice var nypresset. (Frederiksborggade, København, 10. maj 2018)

Godt en måned senere fik man en bøde på 10.000 kr. fordi maden stadig blev opbevaret ved alt for høje temperaturer. Håndvaskene var ubrugelige, for de var fyldt med insektfangere. Det var gammel snavs på gulvene, et frygteligt rod ude bagved samt ude i indgangspartiet, hvor man bildte man kunderne ind, at man havde en elitesmiley. Desuden fortsatte man med at hævde, at det op til 25 dage gamle juice var nypresset.

Mad ved stuetemperatur

Filialen fik en bøde på 15.000 kr. for at opbevare fødevarer uden for køl – ved 24,6 grader. Pålægsskinke var blevet 16,7 grader, sødmælk 10,1 grader, piskefløde 10,3 grader og wraps med kylling 13,4 grader. (Lyngby Storcenter, 5. juli 2018)

Filialen fik kort tid efter endnu en bøde på 15.000 kr. - nu for ikke at måle madens temperaturer.

Fluer sad i koste

Der var ikke håndsæbe ved nogle af vaskene, så personalet har haft svært ved at få rene hænder. (Vimmelskaftet, København, 26 marts 2018)

Ved et opfølgende besøg var der store sværme af fluer i både køkken og selve kaffebaren – ikke så mærkeligt, for der var både rodet og beskidt. Eksempelvis havde man ophængt en to møgbeskidte koste og en gulvskrubbe op ad en isterningemaskines låge. Fluerne sad i kostene, som man skulle trække til side for at få isterninger ud.

Skidt

Køkkengulv og kaffemaskine var møgbeskidt. (Østerågade, Aalborg, 7. februar 2018)

Ulækker isterningemaskine

Gule fedtede belægninger i isterningmaskinen og lyserødt snask i opvaskemaskinen. (Frederiksgade, Aarhus, 2. februar 2018)

Skidt og skimmel

Der var skimmel i køleskabet – og en kritisk kontrolrapport var skjult for kunderne. (Tuborg Havnevej, Hellerup, 19. september 2018)

Ved et opfølgende besøg få uger siden var gulvet i hele kaffebaren beskidt ligesom køleskabet, hvor der stadig var skimmel.

Bøde for skidt og flueplage

Lokumsdøren kunne ikke lukkes, der var bananfluer i selve kaffebaren - og i køkkenet kunne personalet knap vaske hænder for rod. Fødevarekontrollen løftede en pegefinger. (Ved Vesterport, København, 27. februar 2018)

Da fødevarekontrollen kom tilbage var det på grund af rod helt umulig at vaske hænder. Samtidig var der møgbeskidt, så bananfluerne havde rigeligt at boltre sig. Fødevarekontrollen skruede bissen på.

Ved opfølgende besøg i ultimo august, var der fortsat beskidt og rodet, så nu havde bananfluerne formeret sig, så der var en massiv forekomst. Nu skred Fødevarekontrollen ind med en bøde.

Rødligt snask, men ingen sæbe

Der var rødlige snask i opvaskemaskinen og man havde ikke tjekket madens temperaturer. (Amagerbrogade, København, 1.marts 2018)

Ved et opfølgende besøg manglede der sæbe eller papir ved håndvaskene.

Beskidt toilet

Der var generelt beskidt i både køkkenet og selve kaffebaren, men også på gæstetoilettet. (Lyngby Hovedgade, Lyngby, 19. april 2018)

Spindelvæv og beskidte gulve

Det beskidte køkkengulv flød med madrester og lamperne over baren var med spindelvæv. (Torvegade, København, 1. februar 2018)

Man havde ikke orket at gøre rent, opdagede fødevarekontrollen måneden efter. Gulvene var stadig så møgbeskidte, at Fødevarekontrollen skred ind med en bøde.

Skidt og rod

Mælken var lunken, køkkenet beskidt og baglokalet rodet. (Havneholmen, København,11. juli 2018)

Farligt mix

Rengøringsmidler blev opbevaret sammen bl.a. kaffefiltre og plastkopper til juice. (Ishøj Lille Torv, 10, april 2017)

Rod på Rådhuspladsen

Hele køkkenet inklusiv isterningmaskinen var møgbeskidt. Der var rod over alt. (Rådhuspladsen, København, 11. juli 2018)

Måneden efter viste det sig, at køkkenet og selve kaffebaren var snavsede og det flød med affald på gulvet.

Lummer kylling

Panini med eksempelvis kylling, skinke og ost blev opbevaret ved 11 grader – seks grader højere end tilladt. (Bruun's Galleri, Aarhus, 17. maj 2018).

Skidt i skabene

Der var rod i håndvaskene og skidt i skabene (Østre Stationsvej, Odense, 4. oktober 2017)

Snavset

Der var snavset i kaffebaren (Kongens Nytorv, 18. juni 2018)

Rod, skidt og temperaturkoks

Køleskabet var for varmt og det var på grund af rod vanskeligt at vaske hænder. Der var i øvrigt beskidt og personalet havde ikke tjekket madens temperaturer. (Slotsarkaderne, Hillerød, 8. september 2018).