Endnu en sur smiley til Burger Shack

I juli beskrev denne avis, hvordan Fødevarekontrollen i Burger Shack-kæden afslørede omfattende fup, skidt og farlig håndtering af især oksekød.

En ny direktør lovede glade smileys, men Fødevarekontrollen fortsatte med at afsløre brud på fødevareloven ude i filialerne.

Og nu har også hovedkontoret i Aarhus endnu en sur smiley til samlingen.

Her havde man nemlig undladt at linke til Fødevarestyrelsens kritiske kontrolrapporter fra flere af filialerne, ligesom man havde undladt at linke til den rapport, der bl.a. beskrev, hvordan kunderne via hovedkontoret blev fuppet til at tro, at der blev brugt eksklusivt wagyu-kød i bøfferne.

Krav om skiltning

I Danmark skal serveringssteder både i indgangspartierne og på websites skilte med kontrolresultaterne, så forbrugerne kan orientere sig inden, de beslutter at handle.

Burger Shack har netop hentet en ny kvalitetschef fra pålægsproducenten Defco, som også på sin hjemmeside løj om at have gjort sig fortjent til elitesmiley for perfekt hygiejne. Det kunne Ekstra Bladet afsløre i denne artikel.

Samme praksis med ikke at skilte med retvisende kontrolresultater tog kvalitetschefen med sig over i Burger Shack.

Kædens nye direktør Lars Hviid, skriver i en mail:

’På Burger Shacks hjemmeside linkes der nu mere specifikt til kontrolrapporterne under hver restaurant, ligesom det hele tiden har været tydeligt i restauranterne.’

Han forklarer:

’Hovedkontoret har foretaget en navneændring, hvilket desværre har medført, at vi ikke har fået opdateret linkstien med det nye navn til findsmiley.dk på vores hjemmeside. Vi har hele tiden linket til vores kontrolrapport, men pga. navneændringen har det været et såkaldt dårligt link i en kort periode. Det beklager vi, men det er ligeledes rettet nu.’

