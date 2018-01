Fandt blodig klump i leverpostej: Overvejer kød-boykot

'Føj for den da': Stryhn's leverer ufrivilligt et fint salgs-argument for sin nye veganer-postej

I tirsdags introducerede Netto, Føtex og Bilka til glæde for vegetarer og til forargelse for kød-elskere plantefarsen Naturli' Hakket, som nogle mener og ligner og smager af oksefars.

Og i dag lancerer den store gamle leverpostejs-producent Stryhn's så endnu en dansk verdensnyhed i supermarkeder landet over - nemlig en grønstagspostej ganske uden lever og spæk, men med porre, blomkål, hvidkål, grønne linser, kidneybønner, kikærter, kartofler, tomat og ristede løg.

- Flere danskere har ugentligt en kødfri dag og flere bliver veganere eller vegeterer, så vi har selvfølgelig udviklet dette velsmagende produkt, for at imødekomme den efterspørgsel, siger Stryhns direktør Kristian Kornerup Jensen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Ifølge Stryhns kan både veganere, vegatarer og andre kødforskrækkede roligt spise grønstagspostejen, som siges at være 'et nyt 100 % vegetabilsk produkt med et højt indhold af protein.' Foto: PR.



En af dem, som stærkt overvejer at købe det nye produkt, er en pensionist fra Rønnede på Sydsjælland.

Hun fandt nemlig for få uger siden en stor blodig klump i en Andersen Leverpostej købt i Rema1000 og produceret på Stryhns leverpostejs-fabrik i Roskilde, viser en aktindsigt fra Fødevarestyrelsen.

'Med lidt blod'

'Da jeg spiste et stykke rugbrød med leverpostejen på, fik jeg en underlig blød klump i munden - føj for den da - da jeg tog det ud af munden. Da jeg pakkede det ind i et stykke film og trykkede på det, var det noget underligt blødt noget, med lidt blod i. Så er jeg færdig med at spise leverpostej for en tid,' skrev kvinden til Fødevarestyrelsen, som allerede dagen efter tog på kontrolbesøg hos Stryhn's.

- Fy for helvede. Det var meget væmmeligt. Jeg tænkte; hvad i alverden er det, siger kvinden Ekstra Bladet. Hun ønsker at være anonym.

Klumper i postejen

Fødevarestyrelsen fandt frem til, at en manglende bøsning i en kødhakkeren havde medført, at store klumper lever eller spæk, kunne blive most ned aluminiumsbakkerne.

'Det vurderes at det fremmedlegme, som kunden har oplevet, er et stykke af lever eller svær, og at der ikke er tale om et brud på fødevaresikkerheden,' konkluderer Fødevarestyrelsen i en kontrolrapport.

- Jeg har ikke spist leverpostej siden, og der går længe inden jeg gør det igen. Det kan være, jeg skal overveje at droppe leverposten og i stedet prøve den nye grønstagspostej.

- Jeg beklager, at kunden har haft en ubehagelig oplevelse, siger Kristian Kornerup Jensen, som nu vil sende hende en form for kompensation.

Skal du prøve den nye Grøntsagspostej?

Ekstra Bladet spurgt i går en række daglivarekunder foran Føtex på Vesterbro i København, om de vil prøve den nye grønstagspostej.

Det er kaninføde!

Claus Reffstrup, chef i fagforening, København

- Selv om det forsøger at ligne en leverpostej, så bliver det aldrig nogensinde en leverpostej. Aldrig nogensinde. Så jeg ville udelukkende købe det, hvis det var blevet mig pålagt med streng ordre hjemmefra. Alt det pjat med burgere lavet af portobellosvampe og hvad ved jeg, det kommer aldrig i mit indkøbsnet. I øvrigt er det synd for kaninerne at stjæle deres mad, griner Claus Reffstrup

Helt sikkert

Tina Leer, psykolog, København

- Det er fint produkt, som jeg helt sikkert ville købe. Jeg bestræber mig nemlig på at begrænse forbruget af kød og fedt. Det både for helbredets, miljøets og dyrenes skyld.

Du ligner heller ikke en, som hamstrede meter-lange medisterpølser og ribbenstege på tilbud i december?

- Korrekt. Juleaften spiste vi eksempelvis marokkansk vegetarisk tagine. Det var var skønt, siger Tina Leer.

Måske...

Cathrine Thim, fysioterapeut, København

- Hvis det er et sundt og velsmagende alternativ til leverpostej, så måske. Jeg elsker kød, men forsøger sat minimere forbruget. Både af hensyn til Co2-udslippet og af sundhedshensyn - for det er jo ikke så sundt at spise meget kød. Og det er ret dyrt at spise økologisk kød.

Så ville du købe grøntsagspostejen?

- Ja, jeg tror det. Og til min datter, som elsker leverpostej, som er ret usundt. Næsten som Nutella.

Skal du prøve den nye grøntsagspostej? — Ad! Nej — Mums! Ja — Bob-bob! Ved ikke Skal du prøve den nye grøntsagspostej? 55.85 % Ad! Nej 18.43 % Mums! Ja 25.71 % Bob-bob! Ved ikke Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Skal du prøve den nye grøntsagspostej? — Ad! Nej — Mums! Ja — Bob-bob! Ved ikke Skal du prøve den nye grøntsagspostej? 55.85 % Ad! Nej 18.43 % Mums! Ja 25.71 % Bob-bob! Ved ikke Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.