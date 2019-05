Farvel til stor dansk kaffekæde: Det skal den hedde

Det begyndte for præcis 19 år siden. Kenneth Luciani fra Esbjerg havde boet en årrække i udlandet, og som hjemvendt undrede han sig over, at her ikke var deciderede kaffebarer.

Så sammen med hustruen Inger besluttede han at etablere sin egen kæde helt fra bunden. Baresso blev navnet. Den første kop kaffe blev serveret på Højbro Plads i hjertet af København i maj 2000.

Kenneth blev mangemillionær på Baresso

I juni 2015 solgte han de 50 kaffebarer for et hemmeligt trecifret millionbeløb til det gigantiske tyske familiedynasti Jab Holding, der på samme tid købte den svenske kæde Espresso House - et navn, som alle danske Baressoer skulle have.

Det træder i kraft inden året er omme. 2019 bliver året, hvor Baresso bliver fortid i Danmark. De sidste ni Baressoer skal ombygges i år og bliver til Espresso House.

'Baresso og Espresso House enhederne i Danmark er nu sammenkørt og matcher hinanden i forhold til både produkter, kultur og værdier. Konvertering af de resterende Baresso kaffebarer forventes afsluttet i indeværende år,' skriver selskabet i ledelsesberetningen i årsregnskabet, som viser, at bundlinjen er vokset til 5,8 mio. kr. i 2018 mod et underskud på 6,4 mio. kr. i 2017.

Kæden tæller nu samlet 59 kaffebarer.

