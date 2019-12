Firma får stor bøde for at sælge karse

Det er måske en af de nemmeste planter at så, dyrke og høste, men er karse egentlig i sig selv en fødevare, eller er det en plante, der endnu ikke er høstet?

Det spørgsmål har retten i Svendborg skullet taget stilling til, og den sag er nu endt med at et fynsk grøntfirma har fået en bøde på 15.000 kroner.

Det skriver TV2 Fyn.

Firmaet - Lundby Grønt fra Ringe - har nemlig solgt karse uden at være registreret til at sælge fødevarer. Firmaet har længe produceret og solgt karse, men Fødevarestyrelsen - og siden anklagemyndigheden - mener, at det tæller som en fødevare, hvorfor firmaet skulle have været registreret.

Retten i #Svendborg har taget stilling til det principielle spørgsmål om, hvorvidt karse i bakke er en fødevare eller en uhøstet plante.

Et grønt-firma har herefter fået en bøde på 15.000 kr. for ikke at behandle karsen som en fødevare #anklager pic.twitter.com/sKjTL1ylrZ — Fyns Anklagere (@FynsAnklagere) December 9, 2019

Uhøstede planter tæller ellers normalt ikke som fødevarer, og Lundby Grønt har sået karsen i hver sin bakke, hvorefter de bliver sendt til supermarkederne, hvorfor karsen aldrig har været klippet, når den bliver solgt.

Ikke desto mindre tæller det altså som en høst at sælge karsen.

- Ved dommen konstateres det, at karsen er høstet, fordi bakkerne flyttes fra produktionsstedet til butikken, siger anklager Kirsten Flummer til TV2 Fyn.

Ifølge anklageren har virksomheden fået påtalt det adskillige gange, at de skal registrere sig, og senest havde en kontrollant besøgt firmaet og konstateret, at firmaet allerede havde 10 sager på sig.

Fødevaremyndighederne havde derfor satset på en større bøde, men dommeren endte altså med at tildele dem en bøde på 15.000 kroner.