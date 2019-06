Fødevarekontrol går igen til politiet i kamp mod Lidl

- Rend og hop.

Det lader til at være Lidls budskab til Fødevarekontrollen.

Fødevaremyndighederne har i en årrække forgæves forsøgt at få discountkæden til at mærke sine tyske fødevarer med danske deklarationer, så blandt andet allergikere kan orientere sig om ingredienser, de ikke kan tåle.

Men Lidl er tilsyneladende ligeglad.

Gang på gang har Fødevarekontrollen givet Lidl Danmark bøder for ikke at mærke på dansk - en praksis, som også er meget udbredt i etniske supermarkeder.

For knap tre måneder siden forsøgte en magtesløs fødevarestyrelse at involvere politiet, fordi Lidl ikke ville eller kunne overholde reglerne.

Men det hjalp ikke.

I en ny kontrolrapport fremgår det, at Lidl igen er blevet politianmeldt:

'Politianmeldelse fremsendes. Følgende er konstateret. Virksomheden har markedsført produktet: "Sucuk - tyrkisk inspireret oksespegepølse med hvidløg" uden dansk mærkning. Produktet indeholder den allergene ingrediens sennep hvilket fremgår af mærkningssproget tysk, men ikke dansk eller andet sprog, der kun ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk,' skriver Fødevarekontrollen.

Sidst Lidl blev politianmeldt, forklarede Fødevarestyrelsens fødevarechef Bente Holst til Ekstra Bladet.

- Lidl er blevet politianmeldt, fordi de gentagne gange over en længere periode ikke har mærket deres varer på dansk. Vi har udstedt bøder og eskaleret vores sanktioner ved at forhøje bøderne. Uden at det har hjulpet. Nu går vi så til politiet, fordi vi ikke har lovhjemmel til at blive ved med at forhøje bøder, fortæller fødevarechef hos Fødevarestyrelsen Bente Holst.

- Politianmeldelsen sker i endnu et forsøg på at motivere Lidl til at rette ind. Det danske retssystem fungerer sådan, at domstolene kan skærpe straffene for at få virksomheder til at overholde lovgivningen, fortsatte hun.

Ekstra Bladet har flere gange spurgte Lidl:

Hvordan kan forbrugerne stole på, at det er sikkert at handle i Lidl, når I ikke engang selv orker at tjekke, hvad der står på emballagen, inden I sender fødevarerne i handlen?

Men Lidl svarer ikke. I stedet skriver Lidl:

'Anmeldelsen viser, at vi desværre ikke er kommet problemet med manglende danske varedeklarationer helt til livs endnu. Det er vi i Lidl utroligt kede af og beklager dybt. Vi sælger flere hundrede millioner af produkter hvert år, og vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at hvert eneste produkt lever op til vores krav, men der er sket fejl, og en enkelt fejl er en fejl for meget for os, så det er vi bestemt ikke tilfredse med. Derfor fortsætter vi vores indsats på området så vi kan løse problemet og undgå lignende fejl fremover. Vi har blandt andet indskærpet overfor vores leverandører, at alle produkter skal have varedeklarationerne på dansk. Vi har fokus på vores to hovedlagre for at fange de fejl, der måtte opstå, i kontrollen her, og endelig har vi understreget vigtigheden af efterkontrollen ude i de enkelte butikker.'

Her nogle af produkterne solgt i Lidl uden danske deklarationer:

