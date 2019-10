Fødevarekontrol surmuler over kendt Aarhus-café

Fødevarekontrollens smil stivnede under et besøg i en meget kendt café i Smilets By

Cross Café på Åboulevarden i Aarhus er velsagtens byens bedst beliggende café, berygtet for at sælge nogle af Danmarks dyreste øl og sodavand. Små colaer koster 39 kr., mens ordinære Carlsberg-fadøl koster 72 kr.

Men nu har caféen fået endnu en lille grim ridse i omdømmet. Fødevarekontrollen har nemlig været forbi og givet stedet mange hug for brud på fødevarelovgivningen.

For eksempel blev dyre øl og sodavand opbevaret i et beskidt køleskab med skimmel.

Sundhedsfare

Det var heller ikke for godt med den måde, måltiderne blev opbevaret på. Det forholder sig sådan, at café-maden bliver produceret på førstesalen og kørt til gadeniveau i en lille elevator.

Men elevatorskakten var beskidt og i selve elevatoren var der gennemtræk, så de utildækkede tallerkner med mad, kunne blive forurenet med bakterier.



’Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering (forurening, red), der kan gøre dem uegnede til konsum (At spise, red) eller sundhedsfarlige,’ skriver Fødevarestyrelsen.

Fluefanger

Over de rene tallerkner i køkkenet sad der en fluefanger med risiko for at døde fluer kunne falde ned på det rene service.

I kølerummet var der flere steder mug og i et køleskab blev fisk opbevaret ved 8-9 grader.

Og sådan bliver Fødevarestyrelsen ved og ved:

’Gulvet i baren var udformet i træ som ikke var tilstrækkeligt renholdt. I den ene koldjomfru (køleskab, red) i køkkenet er der skimmel indvendigt og en glemt ske der var muggen fødevare på.’

Café-ejer: Det er småting

Cafeens medejer Jesper Stevn vurderer, at Fødevarestyrelsen ikke har påpeget alvorlige forhold i caféen.

- Jeg hæfter mig ved, at vi ikke har fået bøder eller sure smileys, men kun indskærpelser for nogle Småting. Vedrørende elevatoren hæfter jeg mig også ved, at der er tale om forhold, der har stået på i 25 år år uden at Fødevarestyrelsen har fundet anledning til at påtale det. Derfor opfatter vi det sådan, at Fødevarestyrelsen har godkendt det, siger han.

Ekstra Bladet: Men det, at Fødevarekontrollen ikke tidligere har opdaget et kritisabelt forhold, der har stået på i mange, taler vel ikke til jeres fordel - snarere tvært i mod?

- Hvis det var alvorligt, var det blevet påpeget tidligere, siger Jesper Stevn, som afviser kritikken af gulvet og køleskabstemperaturen.zx

Det sker med henvisning til, at køleskabet netop var blevet rengjort, hvorfor temperaturen kortvarigt var faldet. Gulvet, fortæller han, rengøres behørigt hver aften.