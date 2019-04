Fødevarestyrelsen advarer mod populært graviditets-råd

Gravide frarådes nu at indtage ingefær under graviditeten

Et forsøg med rotter får Fødevarestyrelsen til at fraråde et af de mere populære råd mod morgenkvalme under graviditet.

Således hedder det sig, at ingefær kan stoppe morgenkvalmen, men forsøg på DTU Fødevareinstituttet har vist, at et stort indtag af ingefær kan øge risikoen for abort.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen fraråder derfor nu gravide at indtage ingefærshots, som fylder godt på hylderne i butikker og kantiner.

Kvinder, der er gravide eller prøver på at blive det, frarådes derfor at indtage ingefærshots eller kosttilskud med ingefær. De anbefaler derfor, at man i stedet afhjælper morgenkvalmen ved at spise flere men mindre måltider.

Gravide må stadig godt spise mad, hvor ingefær indgår som krydderi som led i en varieret kost, idet indtaget af ingefær i så fald vil være væsentligt lavere end i ingefærshots og kosttilskud.

Undersøgelsen på DTU siger ifølge Fødevarestyrelsen endnu ikke noget om, hvilke indholdsstoffer i ingefær, der påvirker graviditeten.