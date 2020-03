Fødevarestyrelsen lukker butik

For første gang har Fødevarestyrelsen skredet til at lukke en butik, der ikke har levet op til loven

Siden 2018 har Fødevarestyrelsen haft mulighed for at lukke butikker, der ikke har levet op til lovgivningen.

Men det er først nu, styrelsen har fundet det nødvendigt at bruge virksomhedskarantænen, som loven giver dem mulighed for.

Det sker ved, at butikken Ølby Bazar ved Køge er blevet lukket i tre måneder.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Ifølge Fødevarestyrelsen har butikken overtrådt en stribe regler, der har betydning for fødevaresikkerheden, ved blandt andet at sælge fordærvet frugt og grønt, fødevarer med skadedyr, kølevarer, der var opbevaret ved for høje temperaturer og fødevarer uden dansk mærkning.

Derudover var medarbejdernes adgang til håndvask ifølge styrelsen utilstrækkelig.

Ingen anden udvej

De seneste år har ejeren fået en række indskærpelser, påbud og bøder, og virksomheden er desuden flere gange blevet politianmeldt, uden at der er blevet rettet varigt op på manglerne.

- Vi står i en situation, hvor vi har udtømt vores muligheder for at få virksomheden til at rette op. Virksomheden har gentagne gange bragt fødevaresikkerheden og dermed forbrugeren i fare. En midlertidig lukning er en meget alvorlig sanktion, men vi ser ingen anden udvej, siger Jakob Munkhøj Nielsen, chef for FødevareKøbenhavn, i en pressemeddelelse.

Lovgivningen siger, at Fødevarestyrelsen har mulighed for at lukke virksomheder, som det seneste år har fået anmærkninger på tre ud af fire kontroller. Der er mulighed for at give karantæne i op til seks måneder.

Muligheden for at give karantæne blev indført som konsekvens af, at enkelte virksomheder ikke reagerede på Fødevarestyrelsens vejledning og eksisterende sanktionsmuligheder.