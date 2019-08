Føtex flyder stadig med gamle varer

En hård leder på Ekstra Bladets bagside samt et forudgående opslag i avisen d. 3.august med dokumentation af udpræget sjusk ved 21 besøg i Føtex-butikker har stadig ikke fået Salling Groups flagskib til at indse, at fødevaresikkerhed er et begreb, der er kommet for at blive.

End ikke selv om Fødevarestyrelsen ved samme lejlighed lovede, at det ville få konsekvenser for Føtex i form at kontrolkampagner, hvis ikke butikskæden fik styr på de gamle varer.

76 gamle varer blev fundet under det første besøg i tirsdags. Foto: Privat

Tirsdag og onsdag besøgte Ekstra Bladets datojæger, Jan Olsen, Føtex på Fisketorvet i København. Mængden af gamle varer i butikken var iøjnefaldende – og der var både sensible ferskvarer og mælkeprodukter blandt de 76 varenumre, han fandt ved første besøg.

d. 3. august bragte Ekstra Bladet dette opslag. Faximile

Skimmel og mug

Dagen efter tjekkede Ekstra Bladets datojæger så lige, om der ikke var blevet ryddet op, men det var der ikke. Næste dag kunne han finde 18 gamle varer samt en montre, der indeholdt sild, og som var møgbeskidt med skimmel og mug.

– Nu har jeg på vegne af Ekstra Bladet besøgt denne butik tre gange – bare i år. Første gang var i januar. Og der er ikke meget, som tyder på, at de indtil nu har haft fokus på at få ryddet op i de gamle varer. Det er en besynderlig mangel på respekt over for kunderne, at Føtex på den måde ignorerer fødevaresikkerheden, konstaterer Jan Olsen og tilføjer, at han onsdag efter sit tredje besøg kunne konstatere, at der pludselig blev sendt ansatte ud til hylderne for at tjekke varer.

Det ser ikke kønt ud med mug og skimmel omkring fødevarerne. Foto: Privat

Føtex beklager

Ekstra Bladet har talt med varehuschefen for Føtex i Fisketorvet, Claes Hougaard, og han siger, at han kun kan lægge sig fladt ned.

– Vores systemer har svigtet – over en længere periode, og jeg indrømmer, at det er flovt, at der skal artikler i Ekstra Bladet samt flere datojægerbesøg til, før vi får rettet op. Vores basiskontrol har ikke været god nok, så vi har taget fat nu for at sikre, at det bliver rettet op. Jeg må erkende, at det er via Ekstra Bladets besøg, at vi er blevet opmærksomme på, at vores rutiner ikke kører, som de skal. Men nu arbejder vi på at finde løsninger, erklærer Claes Hougaard.

Onsdag fandt datojægeren 18 gamle varer. Foto: Privat

Han indrømmer også, at det ikke ser kønt ud, at man kan finde mug og skimmel ud i butikken blandt madvarerne.

– Igen må jeg sige, at vores kontrol har svigtet. Rengøringen har ikke været, hvad den burde på det område, og det er naturligvis utilfredsstillende for kunderne. Også her skal vi blive bedre. Det er simpelthen en svipser, mener Føtexchefen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fødevarestyrelsen: Uacceptabelt

Det er ikke i orden, at Føtex ikke har styr på de datoudløbne fødevarer. ’Sidste anvendelsesdato’-fødevarer skal kasseres ved udløb, mens ’bedst før’-varer kan sælges, hvis det tydeligt angives, at de er udløbet. Det slår Nina Læssø Jakobsen fra Fødevarestyrelsen endnu en gang fast efter Ekstra Bladet seneste ’fangst’ i Føtex på Fisketorvet.

Nina Læssø Jakobsen, Fødevarestyrelsen, finder det uacceptabelt, at Føtex stadig ikke har styr på kontrollen af de gamle varer. Foto: Jonas Oluifson

– Det er uacceptabelt, at de ikke har fået styr på de gamle varer. Lovgivningen skal overholdes, og det burde være unødvendigt, hvis vi skal til at bruge ressourcer på en kontrolkampagne. Butikkerne bliver sjældent glade, hvis vi først sætter fokus på dem med en kampagne, for det kan resultere i sure smileys, og det bryder ingen sig om, fastslår Nina Læssø Jakobsen.