Fup: Solgte frugt-vitaminer mod coronavirus

Som løbende beskrevet i Ekstra Bladet siden corona brød ud har en del danske forretningsfolk set en god fidus i – med alle midler – at tjene penge på folks frygt.

Et af de mest groteske eksempler var en kvindelig nordjysk iværksætter, som solgte ’tibetanske hvidløgsbaserede økologiske udrensningskure’ mod 'den slemme virus’.

Men i disciplinen kvaksalveri får hun nu konkurrence af nogle herboende kinesiske iværksættere, som driver helsekostbutikken Scandea, som både sælger sager på nettet og i en fysisk butik på Vesterport i København.

Under overskriften ’Mod Covid’ listede Scandea på sin webshop en række produkter, der altså hævdes at kunne virke mod coronavirus.

Blandt i alt 19 uvirksomme produkter var vitaminpillerne Livol Multi Total Børn med frugtsmag, Livol Pick Me Up brusetabletter og Pharma Nord Bio-C-Vitamin, opdagede Fødevarekontrollen, som kvitterede med en sur smiley og en bøde på 7500 kr.

’Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at forbrugeren foranlediges til at tro, at disse produkter kan forbygge Covid-19,’ skriver styrelsen, som slår fast, at det ikke er tilladt at markedsføre kosttilskud som mirakelmedicin.

Scandea fjernede med det samme markedsføringen, da den blev afsløret.

Ekstra Bladet har været i telefonisk kontakt med en af ejerne af Scandea for at få et interview, men hun knalder røret på, da hun hører, hvad det handler om.