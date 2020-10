Gammel ordning får nyt ansigt: Her er de nye regler

Fødevarestyrelsens 20 år gamle smiley-ordning bliver ændret, i det styrelsen selv kalder et 'ansigtsløft'.

Fremover vil der nemlig kun være tre smileyer i stedet for fire.

Ansigtet med det lille, halve smil udgår nemlig, så der nu kun vil være en sur, en mellemfornøjet og en glad smiley.

- Undersøgelser viser, at det kan være svært at gennemskue, hvad de nuværende fire smiley-ikoner står for.

- Vi skal som forbrugere kunne afkode resultaterne fra fødevarekontrollen på et splitsekund, og derfor forenkler vi nu skalaen, så det bliver endnu lettere at vurdere, om man har lyst til at handle i en specifik forretning eller ej, siger Mogens Jensen i en pressemeddelelse.

Farvel til elite-smileyen

Men ikke nok med at der fremover kun vil være tre i stedet for fire smileyer i ordningen, så skal danskerne også sige farvel til elite-smileyen, der indtil nu har været udtryk for den højeste udmærkelse for restauranterne.

Indtil nu har restauranter, der har fået fire glade smileyer i træk og ingen sanktioner blevet belønnet med en elite-smiley.

Men det system fungerer ikke længere, mener fødevareminister Mogens Jensen.

I pressemeddelelsen siger han, at Fødevarestyrelsens mere målrettede kontrol mod de virksomheder, der ikke lever op til fødevarelovgivningen, betyder, at der kan gå lang tid, før styrelsen når forbi en restaurant fire gange, selvom restauranten egentlig fortjener en elitesmiley.

- Det giver derfor ganske enkelt ikke mening, at opretholde elite-smileyen, når nye lovlydige forretningsdrivende eller eksisterende virksomheder med en enkelt historisk anmærkning, skal vente så lang tid på at kunne opnå elitestatus.

Derfor siger vi nu farvel til elite-smileyen, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Nu bliver smileyerne mere synlige

Tidligere har Fødevarestyrelsens kontrolrapporter hængt ved indgangen til virksomhederne som et A4-ark. Men det bliver også ændret.

Fremover får restauranterne i stedet et klistermærke på størrelse med et postkort i vinduerne. Foto: Olivia Loftlund

Nu vil der i stedet hænge et klistermærke kun med smileyen på, mens resten af kontrolrapporten vil være at finde på virksomhedens hjemmeside eller smiley-ordningens egen side.

Som et led i strategien om at forenkle smiley-ordningen og gøre den mere brugervenlig vil en restaurants smiley i fremtiden ikke kun være fysisk til stede i restauranten.

Den skal følge med, uanset hvor restauranten promoverer sig selv eller sælger.

Det betyder, at den seneste smiley, en restaurant har fået af Fødevarestyrelsen, skal vises på take away-apps som Just-Eat, Hungry og Room Service, skriver fødevareministeriet i pressemeddelelsen.

Og ikke nok med det, så skal den også fremgå af virksomhedernes sider på sociale medier som Instagram og Facebook.

