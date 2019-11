Gourmet-bagerkæde angrebet af måger, krager, møl og fluer

De fleste danskere kan blive enige om, at bagværk fra Lagkagehuset smager udmærket, selv om det såkaldte gourmetbageri i stort omfang anvender tilsætningsstoffer og margarine i stedet for smør, som er meget dyrere.

Og åbenbart også har en række skadedyr også fået smag for godtebrødet. Rapporter fra Fødevarestyrelsen afslører, hvordan den kaptalfondejede bagerkæde flere steder har problemer med hygiejnen

Møl i bageriet

Eksempelvis fik filialen Aabenraa forleden en sanktion, fordi der var møl i bageriet og i kælderen.

’Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige,’ krævede Fødevarekontrollen.

I et snavset Lagkagehus Nordre i Frihavnsgade i København konstaterede kontrollørerne for få uger siden, at der var ’fluer, møl og bananfluer på lager samt i butiksområdet.’ Også det udløste en sanktion.

Fugle gik i brødet

Men mest grelt var det nok tidligere i år i Lagkagehusets store brødfabrik i industrikvartet Priorparken i Brøndby uden for København tidligere i år.

Her åd fugle direkte fra de stikvogne med kasseret brød.

’Stikvogne med kasseret brød opbevares udenfor i forbindelse med kassering. Konstateret at vognene med brød ikke var overvåget og at det tiltræk div. fugle (måger, krager o.l.) med risiko for kontaminering af vognene der anvendes til opbevaring af brød til levering mv.’ skriver Fødevarestyrelsen.

Blev ikke rengjort

’Det oplyses, at stikvognene ikke rengøres, inden de genbruges', skriver Fødevarestyrelsen, som kvitterede med en indskærpelse.

Samme industribageri fik i øvrigt for få uger siden også kritik, fordi der var et værre rod i økologien. Det ’økologiske’ brød med græskarkerner viste sig at være konventionelt, for Lagkagehuset brugte konventionelle kerner i øko-brødet.

Lagkagehuset: Der er rettet op Lagkagehuset har ikke ønsket at stille op til et interview, men Ekstra Bladet har modtaget en mail: 'Forhold vedrørende rengøring/stikvogne, påpeget ved tidlligere tilsyn i Brøndby, er der rettet op på. Procedurer for håndtering af returbrød er ændret. Fødevarestyrelsen har kontrolleret disse forhold og fundet det i orden. Proceduren for det økologiske balanceregnskab er ændret og der er indført øget kontrol i form af daglige lageroptællinger, øget kontrol af afvejning af mel, dokumentation af spild på daglig basis, nye procedurer for opbevaring/opmærkning af økologiske fødevarer, ny procedure for varemodtagelse etc. I Aabenraa har Fødevarestyrelsen fundet møl i maskine, der ikke har været i anvendelse i flere måneder. Anlægget fjernes og møl bekæmpes.' Louise Hechmann

Kvalitetschef, Lagkagehuset

