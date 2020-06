Grækenland hiver Danmark i retten i ostekrig

EU og Grækenland vil have Danmark til at stoppe med at sælge ost som feta

Grækenland har godkendt, at EU indleder retslige procedurer mod Danmark for at forhindre misbrug af navnet 'feta' om ost.

Det oplyser det græske fødevareministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Feta er et beskyttet produkt, der ifølge EU-lovgivning kun kan blive produceret i Grækenland, i lighed med eksempelvis parmaskinke, der udelukkende er navnet for speciel skinke produceret i Parma.

Alligevel nægter Danmark ifølge det græske ministerium at følge EU-regulativet på området.

Før i tiden var feta-navnet udbredt for hvid ost fra danske producenter, men i de danske butikker er det kun græsk ost, der bærer navnet. Det skyldes, at Danmark og Tyskland i 2005 tabte et retsligt slagsmål i EU om retten til at kalde ost for feta.

Men ifølge EU og Grækenland fortsætter danske virksomheder med at eksportere ost med navnet feta ud af EU, på trods af at det er produceret i Danmark, og det vil de altså nu sætte en stopper for.

Allerede i november sidste år kom det frem, at EU ville slæbe Danmark i retten, fordi man vedblev med at sælge dansk 'feta' uden for EU. Sagen startede i 2018, hvor EU forsøgte at få Danmark til at rette ind, men svaret fra Danmark har ikke været tilstrækkeligt, hvorfor man altså nu skrider til yderligere skridt.