Groft fup og rådden stank på kendt café

Berygtet café i København fortsætter med at snyde

I en årrække har XO Burgers/Café Emma på Axeltorv i København med sine utallige lovbrud udfordret fødevaremyndighederne, som gang på gang har søgt assistance hos politiet i forsøg på at få restauratørerne til at overholde reglerne.

Stedet, som har været ejet af momssvindleren Bahram Sari Beliverdi, er igen og igen blev afsløret i dårlig hygiejne, fødevarefup og alverdens øvrige lovovertrædelser.

Forrige måned fandt Fødevarekontrollen under et dramatisk kontrolbesøg eksempelvis et gigantisk illegalt lager af spiritus og vin i kælderen.

Nu er der igen kommet ny ejer, nemlig dansk-libanenseren Ali Hassan Alaouie, og i den forbindelse har Fødevarekontrollen igen været forbi.

Og alt er, som det plejer;

'I kølerum ses 2 kasser med surt/råddent vand med østers og hummer. Dette lugter kraftigt,' står der i en kontrolrapport.

'I et frostskab sås en tallerken med noget ødelagt og ukorrekt indpakket kød,' skriver Fødevarestyrelsen, som også oplyser, at køkkenet var beskidt og slidt.

XO Burgers/Café Emma fik også en bøde på 10.000 for igen at lyve for kunderne.

'Virksomheden har i menukort en 'Meat love' burger med 270 gram ØKO hakkebøf. Virksomheden kan ikke fremvise faktura på indkøb af økologisk hakkekød. Virksomheden oplyser, det er 2 almindelige burgerbøffer fra konventionelt hakkekød.'

Også i 2016 blev caféen afsløret i at lægge konventionelle bøffer i burgere og hævde, de var økologiske.

- Det tager tid

Dengang påstod man også, at ’alle deres amerikanske steaks er fra Omaha Nebraska (certificeret hormonfrit kød)’. Men også det var løgn.

Ekstra Bladet har spurgt Ali Hassan Alaouie om han vil deltage i et interview, hvori han svarer på kritikken.

'Nej, kun at det bliver bedre, men det tager tid,' skriver han i en sms.

Kort tid efter møder Ekstra Bladet ham foran hans café.

'Jeg har ikke andre kommentarer. Vi har rettet os efter kritikken fra Fødevarestyrelsen,' sagde han.

