Højesteret: Subway-brød er ikke brød

Irsk højesteret slår fast, at der er så meget sukker i nogle af de baguettes, som sandwich-kæden Subway bruger, at det ikke kan betegnes som brød

Selvom man skulle tro, at det er brød, som sandwich-kæden Subway bruger i deres såkaldte 'hot sandwiches', så er det faktisk ikke tilfældet.

I hvert fald ikke hvis man spørger den irske højesteret, som i en spritny dom slår fast, at der er alt for meget sukker i deres baguettes til at man kan kalde det for rigtig brød.

Det skriver BBC.

Selvom sagen naturligvis handler om brød, så er der tale om en principiel momssag.

En irsk franchisetager af Subway-kæden hævdede, at han ikke skulle betale moms for det brød, som blev brugt i de 'hotte sandwiches'. I Irland er der nemlig 0 kroner i moms på brød. Men hvis der er mere end to procent sukker eller fedt i brødet, så skal der betales 13,5 procent til myndighederne.

I tilfældet med de pågældende brød var der dog omkring 10 procent sukker i - hvorfor dommen ifølge den irske højesteret var klar.