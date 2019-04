Kæmperejer kaldes tilbage: Kunder kan få maveonde

Firmaet Nordic Seafood tilbagekalder æsker med kæmperejer

Der er tale om rejer fra Princip, hvor det af æsken fremgår, at der er tale om 275 gram kogte og pillede kæmperejer.

Det er forkert, oplyser Nordic Seafood.

Produktet er pakket i forkerte æsker, så det fejlagtigt fremgår, at kæmperejerne skulle være kogt.

Selv om rejerne er analyseret for skadelige bakterier, er der en risiko for, at man ved at spise de ukogte rejer kan få en maveinfektion, oplyser firmaet.

Rejerne er solgt i Føtex og Bilka over hele landet. Pakkedatoen var 18. marts 2019, mens bedst før-datoen er 25. oktober 2020.

Kunder, der ligger inde med nogle af de pågældende æsker opfordres til enten at levere dem tilbage til de butikker, hvor de er købt, eller at kassere dem.

Nordic Seafood oplyser, at det har leveret 611 kilo med de pågældende kæmperejer til Salling Group, der er selskabet bag Føtex og Bilka. Det er endnu uvist, hvor stor en andel af dem der er solgt.

Fødevarestyrelsen er blevet informeret om tilbagetrækningen, oplyser Nordic Seafood.