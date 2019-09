Kendt dansk fødevare tvunget til at skifte navn

En af Danmarks mest kendte fødevarer får nyt navn, for det gamle navn var tvivlsomt

I godt og vel 20 år har det tyskejede 'danske' juicefirma Rynkeby påstået, at 'Til en liter juice har vi brugt 16 saftige æbler.'

Derfor gav man denne æblejuice - en af Danmarks mest kendte fødevarer - navnet '16 saftige æbler.'

Men der er en detalje.

Der går ikke 16 æbler til en liter æblejuice, så navn og påstand var vildledende.

Fødevarekontrollen har tidligere i år kontrolleret antallet af æbler, som anvendes til det koncentrat, som juicen er lavet på.

Det viser sig, at der 'ikke indgår 16 æbler i en liter juice' skriver Fødevarekontrollen.

Rynkeby-drik afsløret: Folk vildledes til at betale for vand

I mere end 20 år har produkter heddet 16 saftige æbler. Navnet ændres nu til '16 - juice fra saftige æbler. Foto: PR

Det passer altså ikke, når Rynkeby påstår 'til en liter juice har vi brugt 16 saftige æbler.'

Alligevel slipper Rynkeby for kritik, for Rynkeby havde før Fødevarekontrollens besøg, besluttet af ændre navnet fra '16 saftige æbler' til '16 - juice fra saftige æbler'.

Og det er et helt fint navn, mener Fødevarekontrollen.

'Fødevarestyrelsen vurderer at '16' (Det nye produktnavn, red.) ikke umiddelbart henviser til antallet af æbler i juicen, men udgør et brand, og derfor er mærkningen er ikke vildledende,' skriver Fødevarestyrelsen.



Rynkebys marketingchef Lone Brandt forklarer, at leverendøren af æblejuice-koncentrat har løftet udbyttet ved presning, så antallet af æbler pr. liter er reduceret til cirka 11 afhængig af æblernes størrelse.

- Derfor har vi også sidste år ændret emballagen på produkterne.



- Fødevarestyrelsen er enig med os i, at mærkningen ikke er vildledende. Og nok så vigtigt; indholdet i kartonen er det samme som altid. Uanset antallet af æbler, som det kræver at presse en liter juice, er det 100 procent frugt og intet andet. Ellers må vi ikke kalde det for juice, pointerer hun.

- Tidligere gik der 16 frugter til en liter juice, og det gav i sin tid navn til 16-brandet. Da vi sidste år blev bekendt med, at udbyttet af presningen var forbedret, så ændrede vi mærkningen, så den efter vores overbevisning ikke er vildledende. Den konklusion deler Fødevarestyrelsen.