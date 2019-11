Klamme forhold: Meny får kæmpebøde

Det var med stor sandsynlighed et uventet visit, da Fødevarestyrelsen var på besøg hos Meny på Magebakken 4 i Odense 18. november.

Slagterafdelingen i det selvudnævnte gourmet-supermarked fik nemlig flere anmærkninger, som ikke alene resulterede i en bøde på 20.000 kroner, men også en møgsur smiley.

Blandt andet kunne Fødevarestyrelsen konstatere, at både vakuumpakker, røremaskine, pakkemaskine og varmeskab stod med madrester på, som ikke var fra dagens produktion.

Ud fra rapporten virker det også til, at man skal holde sig væk fra både færdigretter og fersk kød fra slagterafdelingen:

'Køler i kølerum med færdigvarer fremstår med sorte skimmel lignende belægninger på kølegitter, køler i kølerum med fersk kød fremstår med sorte skimmel lignende belægninger på kølegitter'.

I rapporten udtaler slagterafdelingen:

'Vi gør rent med det samme.'

Du kan læse hele rapporten her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Meny: - Vi er dybt, dybt kede af det

Købmanden i Meny Morten Olsen beklager den dårlige rapport, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Det har vi fået styr på. Det er nogle interne kontroller, der er gået galt. Jeg har ikke mere at kommentere på det her. Jeg er selvfølgelig ked af, at du læser om os i den her sammenhæng.

- Vi har efterkommet det, der var gået galt. Vi er dybt, dybt kede af det.

- Men hvad var gået galt?

- Jeg kan ikke udtale mig mere om det. Det har jeg ikke flere kommentarer til.

- Jeg kan henvise til vores koncerninformation, siger købmanden.

Ved det ikke

Kvalitetschef i koncernen Dagrofa Karin Frøidt, der blandt andet ejer Meny, kan ikke svare på, hvorfor butikken ikke levede op til hygiejnekravene.

Igennem koncernens pressekontakt skriver hun på mail:

'Vi ved ikke, hvorfor butikken ikke har levet op til sine forpligtigelser ift. rengøring, men det er helt uacceptabelt.'

'Det har vi også indskærpet over for købmanden. Derfor har vi givet en skriftlig advarsel og indskærpet, at dette ikke må ske igen, og at der skal styr på rengøringen i butikken.'

'Der er gennemført en hovedrengøring og lagt en handlingsplan for butikken, hvor et af elementerne også er at øge kontrollen med rengøringen.'