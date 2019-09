Kommune politianmeldt for øko-fusk

Slagelse Kommune har et problem.

På rådhuset har skiftende socialdemokratiske borgmestre forlangt, at der skal serveres økologisk mad i kommunens mange afdelinger.

’Opgaven består i at bruge flere økologiske råvarer - uden at det bliver dyrere. Budgettet skal overholdes, lød eksempelvis et krav i en økologistrategi vedtaget af kommunens daværende borgmester, Lis Tribler (S).

Men i virkeligheden har det vist sig at være vanskeligt at overholde de strikse økologiregler.

Økologisk snyd

Senest er to afdelinger blevet politianmeldt af Fødevarestyrelsen for snyd med økologien - nemlig kantinen på det forhenværende rådhus i Korsør samt kantinen i kommunens Center for Teknik og Miljø.

De pyntede sig med det officielle økologiske sølv-spisemærke, som betyder, at 60-90 procent af maden skal være øko.

Men i virkeligheden var ned til sølle 22 procent at maden økologisk, viser Fødevarestyrelsens kontrolrapporter med sure smileys.

Trodsede advarsler

I fjor blev selveste Rådhuskantinen i Slagelse også politianmeldt for øko-rod - og det samme blev et plejehjem i Smedegade i Slagelse for halvanden måned siden.

Når Fødevarekontrollen er går til politiet, er det fordi, man forinden har givet kommunen advarsler om at styr på økologien - uden at kommunen har rettet sig efter det.

Når det bliver politisager, skyldes det også, at myndighederne ser med dyb alvor på sager med øko-rod. Folk skal kunne stole på, at påstået øko-mad faktisk er økologisk.

Klare regler

Så alle spisesteder, der vil prale med økologi, skal føre regnskab med råvarer for at kunne dokumentere økologiprocenten. Kan man ikke det, må maden ikke længere hævdes at være økologisk.

Kommune: Her er undskyldningerne

I Slagelse Kommune har man undskyldt, at de ansatte blot ikke har kunnet finde regnskaberne, når Fødevarekontrollen er dukket op.

Men i de to seneste sager, hvor økologiprocenten var nede på 22 procent og ikke 60-90 procent, lyder undskyldningen;

’Det skyldes, at kantinerne i forbindelse med afholdelsen af europaparlamentsvalget og folketingsvalget har leveret mad og drikke til de valgtilforordnede på valgstederne,’ skriver kommunen i en mail til Ekstra Bladet.

Man forklarer, at maden til de tilforordnede helt efter planen var konventionel. Og at fakturaen skulle have været sendt til kantinen på Slagelse Rådhus.

'Men er ved en fejl blevet faktureret til kantinerne i Korsør. Det betyder, at varerne indkøbt til forplejning til valgene, indgår i indkøbsregnskabet for kantinerne i Korsør, hvor det forholdsmæssigt kommer til at fylde meget. Dermed kommer det til at se ud som om, vi ikke har levet op reglerne for det økologiske sølvmærke, men maden, som er blevet serveret i kantinerne, har været økologisk.’

’Det er selvfølgelig beklageligt at det er sket, men vi har søgt om at få ændret mærkningen af kantinerne i Korsør til bronze, så vi overholder reglerne. Samtidig har vi selvfølgelig fokus på at sikre at denne slags fejl ikke sker igen.’