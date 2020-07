Lidl tilbagekalder pizzasæt

Har du for nylig købt et sæt bestående af pizzadej og tilhørende sauce i Lidl, bør du tjekke datostemplet for at se, om saucen egner sig til indtagelse.

På udgaver af sættet 'Chef Select & You Pizzadej med sauce' på 600 g, som kan holde sig til mellem 25. juli og 24. august, er der nemlig en risiko for, at der er metalstykker i saucen.

Det oplyser Lidl i en pressemeddelelse.

Der er nemlig fundet metalstykker i saucen, og leverandøren, Wewalka, kan derfor ikke udelukke, at der også er metalstykker i andre udgaver af saucen.

Har man et af de omfattede produkter, bør man kassere det eller levere det tilbage i Lidl, som refunderer beløbet uanset om man har en bon eller ej.

Lidl gør opmærksom på, at det udelukkende er saucen, der er omfattet af problemet og beklager samtidig 'de gener, det måtte medføre'.