McDonald’s med nyhed i Danmark: - Det er kæmpestort for os

Landets største og mest succesfulde fastfoodkæde McDonald’s oplyste for nyligt, at man vil indtage nye danske byer i en offensiv, der over de næste fem år skal øge antallet af restauranter fra 89 til 110.

Og fra i morgen disker kæden nemlig op med endnu et initiativ, der kan dybstege konkurrenterne Sunset Boulevard, KFC, Burger King og Carl's Jr, der langt fra har samme succes.

Foreløbigt kun København

- Det er en kæmpestor nyhed for os og for mange af vores kunder, at vi fra mandag som et forsøg indfører McDelivery – altså udbringning, fortæller Mads Jensen, kommunikationschef hos McDonald’s Danmark.

Alle dovne danske McD-fans skal dog ikke glæde sig for tidligt.

I første omgang er det nemlig kun i Københavnsområdet - nærmere bestemt indtil fem kilometer fra Rådhuspladsen - og omkring burgerbarerne i Gentofte og Gladsaxe, at man kan få maden bragt.

Her kan du få McD-mad-bragt ud:



Grafik: Michael Foshammer

- Men ambitionen er efter en testperiode at rulle det ud til landets øvrige store byer, siger Mads Jensen, som understreger, at Mcdelivery i Danmark er en test.

Det kan altså ikke udelukkes, at man efter nogle måneder dropper det, hvis det flopper.

Men bliver det en succes, bliver det forbeholdt danskere, som bor inden for en radius af fire-fem kilometer fra en burgerbar. Det for at maden ikke skal blive tarvelig ved at være længe undervejs til eksempelvis fortravlede familier. Og til fuldesyge unge, der på sociale medier i årevis har skreget på udbragt McDonald's-mad på snart sagt samme måde, som når forvoksede fugleunger skriger efter mad fra fuglemors næb.

Slatne fritter

Ekstra Bladet maddetektiv har før testet McDelivery i flere udenlandske storbyer, hvor det i årevis har været en succes, selv om især pommes frites har været slatne, Big Macs sammenfaldne og isdesserter optøet, når buddet er nået frem.

- Vi erkender, at maden ikke har samme friskhed, som når man spiser den i vores restauranter. Det er en ulempe, som mange kender fra når de hjembringer maden fra McDrive, siger Mads Jensen.

69 kr. for udbringning

Det er heller ikke gratis at maden bragt. Bor man under en kilometer fra en restaurant, koster udbringningen 29 kroner. Skal maden leveres fire kilometer væk, koster det 69 kroner.

Desuden er minimumsordren 75 kroner. Hvis man bestiller for mindre, skal man betale op til de 75 kroner oveni leveringsgebyret.

McDelivery i Danmark kan også ses et nederlag for den ellers hidtil så dominerende udbringningstjeneste Just Eat, som har fået kritik for at stramme kommissionsskruen over for de mange tilknyttede pizzeriaer.

Wolt-app

Det er nemlig den i Danmark hastigt ekspanderende udbringstjeneste Wolt, som i disse måneder bekymrer konkurrenterne internationalt ved at storme frem og tage markedsandele i et takeway-marked, som boomer.

Eksempelvis har Wolt på få måneder 11-dobblet sin omsætning i Danmark ved kun at levere mad fra særligt udvalgte restauranter - mad som ofte udbringes på cykler af unge bude, hvis rute, man kan følge i realtid via Wolt-appen, som kan hentes via Volt.dk, hvor man også bestiller McDonald's-måltiderne.