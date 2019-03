McMareridt: Fandt kniv i sønnens mad

Der var ikke meget 'happy' over det meal, Scot Dymond og hans fireårige søn, Columbus, fik langet over disken, da de var et smut forbi McDonald's i Wisconsin.

I stedet for det stykke legetøj, der normalt fåes med det klassiske fastfood-måltid, fandt far og søn en noget mindre børnevenlig genstand.

- Min søn var rigtig glad og sad og viftede med sit legetøj, da jeg opdagede, at det var en hobbykniv, fortæller Scot Dymond.

Ejeren af den pågældende McDonalds, Dion Conn fortæller følgende til Yahoo Lifestyle:

- Sikkerheden for vores kunder er topprioritet. Vi samarbejder med den lokale lovmyndighed for at undersøge denne her hændelse.

