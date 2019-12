Med næbet langt fremme: Krager i maden hos kendt café

- Jeg har fået tilsendt nogle videoer fra Dalle Valles filial i Hillerød, hvor man kan se, at der står kølevarer uden for butikken, som der går fugle rundt og spiser af. Hvad tænker du om det?

- Det tror jeg simpelthen ikke på. Vi har så strikse regler omkring, hvordan vi håndterer leverancer, der skal ind. Hvad har du af dokumentation?, spørger Niels Grønnebech, der er bestyrelsesformand i DV Group, der er holdingselskabet bag Dalle Valle.

- Jeg har en video, og jeg vil gerne sende til dig.

- Du har en video?

- Ja, som jeg sagde har jeg en video. Vil du have den?

- Ja, tak.

Ikke vores palle

Ekstra Bladet sender videoen til Niels Rønnebech, der efter kort tid vender tilbage:

- Jeg kan se på videoerne, at det sker under leverancen. Det kan jeg se på pallen. Det er leverandørens palle.

- Men det er vel lige meget, hvilken palle det står på. Det er maden og fuglene, jeg er interesseret i.

- Ja, men har vedkommende, der har filmet det, henvendt sig i restauranten og fortalt det?

- Nej, det har han ikke. Han siger, at personalet står og ser det.

- Jamen, så er det også blevet kasseret. Hvis personalet har set det. Det kan jeg garantere, for det ligger i vores ti bud. Det skal de gøre, lover Niels Grønnebech, der medgiver, at der har været nogle 'uheldige sager tilbage i tiden', som har gjort, at kæden har lavet en enorm opstramning af egenkontrol.

Kylling destrueret

- Manden, der har filmet, siger, at personalet så det og efterfølgende bar det ind i caféen. Hvad tænker du om det?

- De skal jo have det ind for at kunne smide det i en skraldespand. Det er 100 procent sikkert blevet kasseret.

- Manden har sin daglige gang i Slotsarkaderne, og han siger, at han har set det her før. Bliver det så kasseret hver gang?

- Det kan jeg garantere. Det kommer ikke på bordene, hvis personalet har set det. Det er fyringsgrund, fortæller bestyrelsesformanden, der - efter at have vendt det med køkkenchefen i Hillerød-filialen - uddyber:

- Kyllingestykkerne er blevet destrueret, hvilket også er registreret hos vores leverandør. Jeg har indskærpet forholdet overfor leverandøren.

Fugleplage

Det er ikke første gang, at Dalle Valle har problemer med hygiejnen omkring fødevarer under levering. I december 2018 skrev Ekstra Bladet om en sag fra Dalle Valle i Amager Centret, hvor en fugl var gået i en kasse med ost.

- Desværre har vi en fugleplage i Danmark. Derfor kan det ske. Der er fugle i luften alle vegne, lyder det fra Niels Grønnebech.