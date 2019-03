Møgsager dræbte Domino's

Pressens skriverier om dårlig fødevarehygiejne i Domino's har været med til at fjerne det økonomiske tæppe under pizzakæden, der i går gik konkurs.

Det siger bestyrelsesmedlem Hans Barslund til Børsen.

- Det er jo det, der i sidste ende har fjernet forretningsgrundlaget, siger han.

Samtlige Domino's-restauranter i landet har weekenden over stået tomme hen, mens opkald til kædens hovednummer, hvor det tidligere var muligt at bestille pizzaer, bliver besvaret af en telefonsvarerbesked.

'Domino's i Danmark er desværre gået konkurs, og det er ikke længere muligt at bestille pizzaer. Der arbejdes på en løsning, så det fremover igen bliver muligt,' lyder beskeden.

Også hjemmesiden dominos.dk er nede.

- Forretningen kan ikke bære, og det har vi har meldt ud til dem, det vedrører direkte. Medarbejdere, kreditorer og udlejere af lejemål. Mere har jeg ikke at sige til dig, lyder det fra Hans Barslund til Børsen.

'Grønt slimet plamage'

Blandt andre Ekstra Bladet har beskrevet den ene madskandale i pizzakæden efter den anden.

Allerede tilbage i 2014 kunne Ekstra Bladet fortælle, hvordan Fødevarekontrollen i flere Domino's-restauranter havde fundet madvarer, der var så mugne, at der næsten var hår på.

'Kølemontre under pizzadisk fremstår med grønt slimet plamage med sur lugt flere steder,' lød det blandt andet i Fødevarestyrelsens rapport.

Over for Ekstra Bladet lovede pizzaledelsen, at det skulle være slut med sure smileyer.

Sådan gik det ikke.

For i løbet af efteråret 2018 er det væltet frem med den ene møgsag efter den anden.

Domino's-butikker over hele landet har siden i går ligget øde og forladte hen. Her er det butikken på Nørrebrogade i København. Foto: Stine Tidsvilde

Rotter oversked butik

Først kunne Ekstra Bladet beskrive, hvordan der ifølge Københavns Kommunes rottefænger samt Fødevarestyrelsen fortsat blev langet pizzaer over disken i Domino's på Vesterbro i København, selvom rotter havde overskidt butikken.

Senere på måneden sendte TV2 en udgave af 'Operation X', hvor der blev sat fokus på gamle fødevarer og fup med holdbarhedsdatoer i pizzakæden.

Efterfølgende rykkede Fødevarestyrelsen ud på kontrolbesøg i samtlige af kædens på det tidspunkt 30 pizzarestauranter i Danmark. I langt over halvdelen var der problemer.

- I 22 af pizzeriaerne gav vi sanktioner – især for problemer med madens datoer, men også for dårlig rengøring og for at fødevarernes temperaturer var for høje. Overtrædelser, som kan bringe fødevaresikkerheden i fare, sagde Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold, til Ekstra Bladet.

Ifølge Domino's var der dog ingen sundhedsfare, og pizzakædens bosser har klaget over flere af Fødevarestyrelsens konklusioner.

I oktober viste en ny kontrolrapport, hvordan personaletoilettet i restauranten i Ballerup var møgbeskidt, og hvordan en halvanden liters sodavandsflaske med vand blev brugt til at skylle numse efter toiletbesøg.

Fuskede med holdbarhedsdatoer

Og senere i oktober var den så gal med gamle fødevarer og fupdatoer igen.

Her fandt Fødevarestyrelsen hos Domino's i Slagelse råvarer, der var syv dage for gamle, mens en ansat havde forsøgt at forlænge holdbarheden af en mozzarellaost ved at sætte en mærkat på med datoen 36/10, selvom der som bekendt kun er 31 dage i oktober.

I november lukkede kæden så syv butikker fra den ene dag til den anden. Blandt andet butikkerne i Ballerup og på Vesterbro i København lukkede ned.

Den seneste historie i rækken landede for en måned siden, hvor Ekstra Bladet kunne beskrive, hvordan kæden lovede kunder, der svarede på en tilfredshedsundersøgelse, en gratis pizza - de nævnte bare ikke lige, at det ville koste kunden penge at indkassere den gratis pizza. Den ville nemlig kun blive udløst i forbindelse med købet af noget andet i en af kædens restauranter.

- At lokke forbrugere ind på en hjemmeside med lovning om at modtage et gratis produkt uden samtidig at oplyse dem om, at det forudsætter køb af yderligere varer, mener jeg er problematisk og kan være vildledende, lød det efterfølgende fra juridisk konsulent Paula Brammann fra Forbrugerrådet Tænk.