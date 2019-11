Mug hos MASH: Fødevarekontrollen slår til igen

Myndighederne griber atter ind mod to filialer i det kendte bøf-imperium

Så er den gal igen.

Ekstra Bladet har de seneste år nøje beskrevet, hvordan hygiejnen ikke altid ligefrem er gourmet-agtig i det eksklusive danske bøf-imperium MASH.

Der er tidligere fundet muggent kød, skimmel, spindelvæv, og en rottehund har lugtet rotter i filialen i Aarhus. Oksehøjreb er blevet opbevaret under åben himmel frit tilgængeligt for skadedyr, og ofte har der slet og ret været snavset.

Gang på gang har MASH lovet, at hygiejnen skal være i top, men alene i denne måned har Fødevarekontrollen to gange grebet ind mod dårlig hygiejne.

Mash skjulte kritisk kontrolrapport

I går onsdag fik MASH i den eksklusive Bredgade i København så en sanktion, fordi de køleskabe, hvor det dyre rå kød var udstillet for gæsterne, var beskidte.

Kølerummet i kælderen havde skimmel på siderne og i ventilationen. Også køleskabene i baren var beskidte med både skimmel og snavs.

Men ikke nok med det.

Bøfimperium i krise: Røde tal og masser af møgsager

Der var ikke noget forrum til handicaptoilettet – med risiko for, at mikroskopiske bakterier kunne spredes herfra. I øvrigt syntes Fødevarekontrollen, at opvaskepersonalet manglede en håndvask i nærheden.

MASH-personalet lovede at få styr på sagerne, og det samme gjorde kollegerne i Københavns Lufthavn.

Her ligger vin- og steak-stedet Le Sommelier, der er en del af samme koncern som MASH, Copenhagen Concepts.

Men trods priser i den høje ende (flaskevand 60 kr.) var hygiejnen på et lavt niveau.

’Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene,’ skrev Fødevarekontrollen tidligere på måneden under et uanmeldt tilsyn hos Le Sommelier.

’Vægge ved køleindretninger og ovn er fedtede og snavsede, underside af borde er flere steder snavsede, ind/udblæsning på siden af ovn fremstår fedtet og støvet, væg ved papirudtag til håndtørring er snavset, samt siden af bord ved ovn er fedtet og snavset,’ skrev fødevaremyndighederne og kvitterede med en indskærpelse.

Bliver der ikke gjort rent, vanker der en bøde og en sur smiley.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra folkene bag MASH og Le Sommelier.

Læs kontrolrapporten fra Bredgade her og kontrolrapporten fra lufthavnen her.