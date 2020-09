Mus på McDonald’s - og fluer og skidt

Årets hidtil mest omtalte burgerkæde er Burger Shack, der blev afsløret i at fuppe kunderne og sjofle hygiejnen.

Men hvordan er det gået hos fastfoodkæden over dem alle, McDonald’s, mens kritikken haglede ned over førnævnte.

Ikke forrygende.

Godt nok er McDonald’s blandt kæderne generelt duks, når det kommer til fødevaresikkerhed, men i perioden fik en håndfuld filialer krads kritik.

Mus i loftet

Værst var så det ud i Esbjerg-bydelen Gjesing, som holdt åbent, selv om det vrimlede med mus.

’Der er fanget mange mus over loftet i køkkenet og i bagerste lager med rengøringsmidler,’ skriver Fødevarekontrollen, som refererer en rapport fra et skadedyrsfirma.

’Under reoler på lageret lå der meget skidt i form af støv, kapsler, plastic og sodavandsbægre. Der er en sprække på 10 cm mellem kølerum og væg, hvor der er meget beskidt,’ konstaterede kontrolløren under tilsynet, hvor der stadig var mus.

Vedkommende instruerede filialen i skadedyrssikring, skadedyrsbekæmpelse og i at kassere fødevarer, der kunne være forurenet af muse-urin- og lort, ligesom restauranten fik besked på at desinficere alt.

Lovede, men …

McDonald’s i Brøndby fik tilbage i maj besked på at bekæmpe bananfluer, hvilket 'manageren' lovede, ville ske, men da kontrolløren kom tilbage knap tre måneder senere, var problemet bare blevet værre. Man havde lukket øjnene for problemet.

’Over containeren i loftet er en større mængde bananfluer (min 50. stk.). Ved bevægelse af container kommer endnu flere bananfluer til syne. I opvaskerummet findes også bananfluer og der ses enkelte bananfluer i produktionen,’ skriver Fødevarekontrollen, som skred ind med en formel sanktion.

Meget beskidt

Også På McDonald’s i Birkerød og Vejen var der ifølge kontrolrapporter ’meget beskidt’.

’Fliser på vægge i grillområde, bag ved brødet, er beskidte med fedt og dressing, ketchup pletter. Kasser med rene låg, sodavandsanlæg, kaffeområde, samt køleskab er meget beskidt og fedtet, skriver Fødevarekontrollen om førstnævnte.

Om filialen i Vejen skriver Fødevarekontrollen:

’Hylde, væg og kanter i et område fremstår beskidt med rester af indtørret fødevarer. Under inventar, bagvægge og side af inventar fremstår beskidt i produktionslokale, bl.a. bagved skraldespande og under drikkevareautomat i drive-in’.