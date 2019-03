Nævner ikke konkurs med et ord

'Domino's i Danmark er desværre gået konkurs, og det er ikke længere muligt at bestille pizzaer. Der arbejdes på en løsning, så det fremover igen bliver muligt.'

Sådan lyder telefonsvareren, når man ringer til pizzakædens hovednummer, hvor det tidligere var muligt, at bestille pizzaer. Domino's i Danmark, der lå spredt i stort set hele landet, er gået konkurs.

Dør i stilhed

Da Ekstra Bladet var forbi en række Domino's-forretninger, lå de øde hen, og ikke engang så lidt som en post-it på døren havde pizzakæden sat op for at informere deres kunder om konkursen. Alligevel var de tomme butikslokaler og det slukkede lys tydelige tegn på, at man absolut måtte var gået forgæves, hvis man var sulten efter pizza.

Sådan ser Dominos forretning på Nørrebrogade ud lørdag eftermiddag. Foto: Stine Tidsvilde

På Falkoner Allé på Frederiksberg var det heller ikke muligt at stille sulten hos Dominos lørdag eftermiddag. Foto: Stine Tidsvilde

Det er blot et år siden, at kæden offentliggjorde sit seneste regnskab, der viste en omsætningsfremgang på 26 procent i forhold til året før.

I regnskabet stod også, at kæden ville åbne otte danske restauranter om året for at nå den endelige vision på at have mere end 100 restauranter i Danmark, men det bliver det altså ikke til i denne omgang.

Trods fremgang har det de seneste år ikke været nogen lutter dans på roser for pizzakæden, som har haft massive problemer.

...



Forretning på Nørrebrogade. Foto: Stine Tidsvilde

Rotter bag disken

Gentagne gange er Dominos blevet beskyldt for at bryde fødevarelovgivningen.

I september beskrev Ekstra Bladet eksempelvis, hvordan der ifølge Københavns Kommunes rottefænger samt Fødevarestyrelsen blev langet pizzaer over disken i butikken på Vesterbrogade i København, selv om rotter havde overskidt butikken.

Alene i november sidste år lukkede syv Domino's-restauranter fra den ene dag til den næste.

Det har indtil videre ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra ledelsen i Domino's.