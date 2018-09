Netto solgte et år for gammel babymad

I går var det er år siden, at Nettos babymad blev for gammel

Ekstra Bladet kan i dag fortælle, hvordan et landsdækkende datotjek afslører, at dagligvare- butikkerne bugner af mad med overskreden holdbarhed. Og det kan have konsekvenser for dit helbred.

Særligt en kæde blæser højt og flot på de strikse dato-regler.

Mange steder lader man tilsyneladende uden at rødme babymad stå langt ud over sidste dato.

– Skandaløst. Babyer kan være ganske følsomme, men dato-undersøgelsen beviser, at butikskæderne er bedøvende ligeglade med helbredet hos børn og voksne. For det handler alene om at tjene penge. Konklusionen må være, at de ikke ofrer de småpenge, det ville koste med lidt oprydning og med ordentlig og enkel lagerstyring. Det er grotesk og hamrende ulovligt, siger fødevareekspert Orla Zinck.

Eksempelvis solgte Bilka i Odense gammel modermælkserstatning, der eksploderede ud over kassebåndet på grund af gæring.

I Rema i Haarby på Fyn var der også i rigelige mænger færdigblandet gammel modermælkserstatning. Butikkens fuldkornsbabygrød burde have været kasseret næsten to måneder forinden.

I Netto i samme by fandt både Fødevarekontrollen og Ekstra Bladets maddetektiv gammel babymad.

Værst så det alligevel ud i Netto i Grenaa, hvor Ekstra Bladets Maddetektiv torsdag eftermiddag fandt vi enorme mængder gammel mad; eksempelvis spaghetti bolognese-baby-mos holdbar til 31. august i det Herrens år 2017.

Der var også Løgismose-kaffe, som udløb i februar i år samtidigt med store mængder morgenmad, såkaldt ’breakfast-crunch’.

Det skete vel at mærke efter, flere supermarkedskæder havde lovet at rydde op. Det var ikke sket alle stedet. Så sent som i går i Bilka i Tilst fandt Ekstra Bladet lakrids, der var holdbart til december 2016. Der var også blandt meget andet tortillas-skalller, som løb på datoen i februar i år.

I denne Bilka var der dog intet gammelt mad og butikkens ferskvarer var også helt friske.

Løvbjerg: Ikke godt nok – Jesper Due, direktør i Løvbjerg, hvad er din kommentar til, at vi kan finde 100 gamle varer? – Vores hovedkontor ligger lige oven på den butik, hvor I fandt alle de gamle varer, som jeg selv har set. Det er et utilfredsstillende syn. Jeg synes, vi plejer at have godt styr på det, men når I kan finde denne mængde varer, så har vi det ikke. Det er simpelthen ikke godt nok, så det kommer vi til at forbedre.

Netto: Blot svipsere – Henrik Holst Jensen, Nettos regionschef, hvordan kan det være, der bliver ved med at være for gammel babymad i Netto i Haarby? – Vi kan aldrig gardere os 100 procent mod, at vi misser en vare eller to trods gode basisrutiner, hvilket Fødevarestyrelsen også anerkender i dette tilfælde ved, at butikken fastholder sin elite-smiley og roses for, at butikken – fraset de to svipsere – generelt er af høj standard, som det bemærkes. Trods det er jeg dog fortsat ærgerlig over svipserne, da vi altid – og i videst mulig grad – stræber efter at undgå fejl. Én fejl er én for meget. Nettos ledelse, som i den forgangne uge har haft travlt med at holde presse-arrangementer om nye butikker og kød fra svin opdrættet uden antibiotika, har ikke ønsket at udtale sig om, hvorvidt der skulle være generelle problemer med datovarer i butikkerne.

