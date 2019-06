Nu skal dit salt laves om

På baggrund af ny forskning, skal det salt, du sætter på bordet og putter i maden, fremover ændres lidt.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Således vil der fremover være krav om, at der skal være 20 milligram jod for hvert kg salt. Siden år 2000 har kravet været 13 milligram pr. kg.

Årsagen til ændringen er, at nogle danskere - primært kvinder - får for lidt jod gennem kosten, og de risikerer derfor at få stofskiftesygdommen struma. Derudover kan mangel på jod hos gravide og ammende påvirke hjerneudviklingen hos fostre og nyfødte. Helt konkret kan det betyde en risiko for mental retardering hos børn.

Spis ikke mere salt

Det nye krav på 20 milligram er baseret på beregninger fra forskere på DTU Fødevareinstituttet.

- Ved at skrue på kravene kan vi og virksomhederne på en nem måde gøre en forskel for folkesundheden. Folk skal endelig ikke spise mere salt. Men især en del kvinder vil have gavn af at få lidt mere jod, end det de i øjeblikket får gennem deres almindelige måltider, forklarer Henrik Dammand Nielsen, kontorchef i Fødevarestyrelsen, i pressemeddelelsen.

De nye krav træde i kraft allerede 1. juli. Der vil dog være en overgangsperiode, hvor virksomheder kan bruge det allerede producerede salt og produkter tilsat det salt, som altså ikke opfylder de nye krav.

Jod er en essentiel del af det menneskelige fødevareindtag, da det er afgørende for, at kroppen kan producere de to skjoldbruskhormoner T3 (trijodothyronin) og T4 (thyroxin), og det kan altså i sidste ende føre til sygdommen struma, som ses ved, at skjoldbruskkirtlen vokser og i alvorlige tilfælde kan blive op til et kg tung, skriver videnskab.dk.

Stort set alle EU-lande har derfor krav om, at der i et eller andet omfang skal tilsættes jod til salt.