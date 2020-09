Ny bøde til nordjysk coronafusker

Jeanne Adelsten Truelsen fortsatte med at påstå, at hendes tibetanske hvidløgskur kunne kurere dødelige sygdomme

Ikke så snart var coronavirus brudt ud, før snedige forretningsfolk over hele verden gik i gang med at tjene penge på folks frygt.

Det skete med påstand om, at netop deres uduelige 'mirakelmiddel' kunne forebygge eller helbrede den dødelige virus.

I Danmark hedder en af coronafuskerne Jeanne Adelsten Truelsen.

'Covid-19 har bidt sig fast i Danmark. Styrk dig og din families immunforsvar, så I er bedre rustet mod den slemme virus,' forsøgte hun i en reklame for 'Den tibetanske hvidløgskur'.

Fødevarekontrollens Rejsehold slog til med en bøde på 5.000 kr. ledsaget af en sur smiley til hendes firma 'Den Tibetanske Hvidløgskur', der har adresse i Frederikshavn,

Men Jeanne Adelsten Truelsen, der også har slået sig op som ansigtsyogainstruktør, digital medierådgiver og it-specialist, fortsatte med at anprise sin kur som mirakuløs.

'Virker mod virus'

Hun har netop fået endnu en sur smiley samt en lidt større bøde på 7.500 kr.

’Større doser virker mod infektioner og virus. Mindre doser ser ud til at forebygge livsstilssygdomme som blodpropper og kræft,’ påstod hun.

Hun påstod også, at hvidløg kunne kurere andre kroniske sygdom, betændelser, ledsmerter, hovedpine, migræne, hjerte-kar-sygdomme, forkølelse og så videre.

Det påstår coronafuskeren Det er ikke kun virus, som Den tibetanske hvidløgskur hævdes at virke mod. Ekstra Bladet har gennemgået Jeanne Adelsten Truelsens markedsføring. Heri påstås det blandt andet, at hvidløgskuren virker mod: Kræft (Både forbyggelse og bekæmpelse)

Blodtrykket

Hjerte-kar-sygdomme

Slidgigt

Leddegigt

Forhøjet kolesterol

Træthed

Dårligt humør

Åreforkalkning

Blodgennemstrømningen

Parasitter

Bakterier

Blærebetændelse

Prostatabetændelse

Æggestoksbetændelse

Bihulebetændelse

Infektion i kæbehule

Infektion i pandehule

Infektion i ører

Stafylokokkers cellevækst

Forkølelse

Ondt i halsen

Forkalkning i hjernen

Migræne

Tandsten Vis mere Luk

Ekstra Bladet har spurgt Jeanne Adelsten Truelsen, hvornår hun stopper med at hævde overfor syge mennesker - og folk med frygt for at blive syge - at hendes hvidløgskur kan forebygge eller kurere sygdom.

Men hun svarer ikke. I stedet undskylder hun sig med, at hun kun referer til artikler, hvori hvidløg anprises som gavnlig mod sygdom.

Men det må Jeanne Adelsten Truelsen heller ikke. Hun kan ikke lovligt markedsføre sin kur ved at referere, hvad der i andre mere eller mindre tvivlsomme skrifter er fremført om løgplanten.

’Det er ikke tilladt at anprise en fødevare med egenskaber vedrørende forebyggelse, behandling og helbredelse af en menneskelig sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber,’ skriver Fødevarekontrollen, som noterer i kontrolrapporten, at Jeanne Adelsten Truelsen tidligere er blevet vejledt om reglerne vedrørende forbud mod anvendelse af sygdomsanprisninger.

Ifølge eksperter er det at spise en sund og varieret kost med frugt og grøntsager, inklusive hvidløg, altid en god idé. Men der er ingen beviser for, at kost indeholdende meget hvidløg kan helbrede eller forebygge sygdom, sådan Jeanne Adelsten Truelsen fortsætter med at tjene penge på at påstå.

Fødevaremyndighederne i især EU forsøger febrilsk at stoppe de mange numre, der vurderes som særligt grove, fordi naive, frygtsomme og i nogle tilfælde syge forbrugere risikerer at spilde formuer på midler uden dokumenteret effekt.

Nogle mennesker risikerer også at fravælge godkendte lægemidler med dokumenteret effekt til fordel for alverdens ubrugelige urter, tarmskyl, detoxkure, hvidløgskure, syre-base-kure, fastekure, saft- og vandkure.

Ekstra Bladet har i denne artikel beskrevet, hvordan andre danske plattenslagere forsøgte at sælge simple fødevarer og kosttilskud som mirakelmidler mod coronavirus.

