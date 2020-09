Ny razzia: Bakteriebombe på Burger Schack

I juli beskrev denne avis, hvordan Fødevarekontrollen i en landsdækkende razzia i 15 Burger Shack-filialer afslørede omfattende fup, skidt og farlig håndtering af især oksekød - der ikke var så eksklusivt, som burgerkæden pralede med.

Det medførte en shitstorm af dimensioner.

- Undskyld!, lød det fra burgerkæden, som fyrede direktøren og ansatte en ny, der sammen med en erfaren kvalitetschef udefra skulle få fastfoodkæden på ret køl.

- Vi strammer derfor vores interne kontrol og arbejdsgange og forventer at få vores glade smileys tilbage inden kort tid, lovede han i slutningen af juli

Fem sanktioner

Men få dage senere begyndte Fødevarekontrollen af straffe burgerkæden for fortsatte brud på fødevareloven.

Ekstra Bladet har gennemgået de seneste kontrolrapporter.

Fem af de ti filialer, som Fødevarekontrollen i august har genbesøgt, dumper ved at få sanktioner, for håndteringen af oksekød eller kylling har været direkte risikabel.

Tre sure smileys

Burger Schack kunne altså fortsat ikke finde ud af at nedfryse, optø og opbevare kød og fjerkræ på en forsvarlig måde.

Når det blev taget ud af fryseren, fik det typisk lov til at ligge for længe i køleskabet, inden det blevet grillet og lagt i 'gourmetburgerne’.

’Der kan ske uønsket mikrobiologisk vækst (af bakterier, red.) i fødevaren,’ skriver Fødevarekontrollen om Burger Shack i Odense, som fik endnu en sur smiley og en bøde. Den tredje i træk. Noget som man typisk kun ser på tvivlsomme shawarma-steder

Risiko for gift

I Kolding havde man eksperimenteret med at nedfryse kyllingefilet, der havde været på køl i seks dage. Det blev optøet over et par dage, hvorefter man marinerede det, stege det og forsynede det med hele fem dages yderligere holdbarhed.

’Fødevarestyrelsen vurderer (...) at der er risiko for vækst af patogene mikroorganismer (Sygdomsfremkaldende bakterier, red.) eller dannelse af toksiner (Giftstoffer, red.), hvis forholdet fortsætter,’ står der i en kontrolrapport.

For varmt

På Trøjborg i Aarhus blev bøffer opbevaret ved fem grader og ikke de højst tilladte to grader

I samme by i Frederiksgade opbevarede man optøede bøffer i 3-4 dage i køleskabet, inden de blev stegt. Op til dobbelt så længe som de højst tilladte to dage.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Efter tre sure smileys: Fyrer chefer

Burger Shacks århusianske hovedkontor har fyret ledelsen i filialen i Vintapperstræde i Odense C.

'Tre sure smileys i træk i samme restaurant er under al kritik, og det har selvfølgelig fået personalemæssige konsekvenser. Ledelsen og franchisetager er blevet udskiftet og erstattet siden Fødevarestyrelsens besøg 10. august med en ny franchisetager, som er kommet med erfarne folk og som driver en professionel Burger Shack i dag,' skriver kædens nye direktør, Lars Hviid, i en mail til Ekstra Bladet.

'Vi har efter de fejl, som Fødevarestyrelsen påpegede i juli, indført en professionel intern fødevarekontrol, og opdager vi at den ikke bliver fulgt eller negligeret, så er der kort proces. Så kan man ikke være en del af Burger Shack i fremtiden, skriver han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Burgerboss: For mange gråzoner

'Efter Fødevarestyrelsens kritik i juli begyndte vi som konsekvens at modtage vores kød frossent fra producenten. Det har vi ikke været tilfredse med, for der er alt for mange gråzoner i optøningsprocessen, skriver Lars Hviid, CEO i Burger Shack.

'Kødet tør nemlig op med forskellig hastighed alt afhængig af, hvordan det ligger i vores køleskabe eller kølerum. Så nu har vi taget konsekvensen og fra i onsdags genindført fersk kød fra danske producenter i alle vores restauranter, og det er vi rigtig glade for. Det må holde sig i tre dage på køl fra vi har modtaget det, og bliver det ikke solgt, smider vi det selvfølgelig ud' lover han.

