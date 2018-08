Op til to måneder for gammelt: Rema i brøler med bøffer og babymad

Også 3-stjernet spegepølse var tre uger for gammelt i Rema1000, som ellers praler med at bekæmpe madspild

- Det er ikke rimeligt, at I kommer lige nu.

Sådan udbrød den Rema1000-ansat, som forleden kom ud på p-pladsen foran butikken i vestfynske Haarby, hvor Ekstra Bladets maddetektiv var ved at arrangere sit indkøb af gammel mad ud på belægningsstenene.

Rema-medarbejderen oplyste, at han havde planlagt at sanere butikken for kød, der var gået på datoen. Men at han blot ikke havde nået det.

Et kvarter forinden havde Ekstra Bladet i en hurtig stikprøve købt for knap 1400 kroner gamle hakkebøffer, tykstegsbøffer, grillpølser, koteletter, medisterpølser og så videre.

Kødet havde dagen forinden ramt ultimativt sidste anvendelses-dato og var derfor nu ulovligt at sælge. Det samme var det 3-stjernede spegepølse, som i tre uger havde været for gammelt.

Gammel babymad

Eller måske værre; Det store kvantum babymad, som Rema1000 heller ikke havde nået at fjerne. Det færdigblandede modermælkserstatning var derfor blevet knapt en måned for gammelt, mens fuldkornsgrød burde have været kasseret næsten to måneder forinden.

Rema gør ellers et stort nummer ud af, at fortælle, at man gør en heroisk indsats for at stoppe madspild.

Eksempelvis praler kæden med 'butikkernes systematiserede og strukturerede salg af produkter med kort holdbarhed. Disse produkter bliver nu mærket og samlet bestemte steder i butikken og solgt til en markant lavere pris,' lyder løftet, som Rema systematisk brød i Haarby.

Farlig babymad

Babymad-brøleren i Rema var dog intet at regne for, hvad der fandtes i Bilka i Odense i en tilsvarende stikprøve aftenen forinden. Nemlig en økologisk baby-middagsret med kylling, som udløb på datoen tilbage i september i det Herrens år 2017.

I Bilka var der ligesom i Rema-butikken færdigblandet modermælkserstatning, som for længst var løbet på datoen. En af emballagerne var så udspilet på grund af gasudvikling i mælken, at den eksploderende ud over kassebåndet og forårsagede et værre griseri, da Ekstra Bladet købte den.

- I værste fald kan den være sundhedsskadelig, sagde Jens Kirk Andersen, seniorrådgiver og ekspert i fødevarers mikriobiologi ved DTU Fødevareinstituttet.

'Ikke godt nok'

Noget tyder på, at butikkerne generelt blæser på babyers sikkerhed, når de på grund af sjusk, travlhed eller ligegyldighed lader babymad stå for længe.

Således fandtes der også i Netto lige over for Rema1000 i Haarby et stort parti baby-lasagne i klempose fra Semper - noget som ifølge Henrik Holst, regionschef i Netto 'ikke er godt nok.'

- Vi bliver aldrig helt fejlfrie, men det skal være på plads, og det stræber vi efter, siger han.

- Det er beklageligt, så vi har noget, vi skal have strammet op på, erkender Pia Stobberup, købmand i Rema1000 i Haarby om resultatet af stikprøven.

- Det er sørme for dårligt

Tim Kildeborg Jensen

- Har I virkelig fundet denne spegepølse i Rema1000 i dag, spørger Egon Nielsen, pensionist fra Haarby.

- Den er jo for længst udløbet. Det er søreme for dårligt - da især hvis også alle de andre varer er for gamle, siger han.

- Der er jo en god grund til, at fødevarer er datomærkedede. Nemlig fordi, at kvaliteten bliver dårlig eller fordi, maden bliver farlig, siger han og peger mod kødorgiet på p-pladsen.

- Man skal sgu holde sig fra de der grillpølser der for ikke at blive dårlig.

