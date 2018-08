På uanmeldt besøg: Finder gammel mad for 10.000 kroner i supermarked

Varehuschefen i Bilka i Odense er så heldig, at en ældre venlig herre ofte kommer og leder efter gammel mad - såkaldte datovarer, som han bytter til findelønnen, der er små poser kaffe, som han giver videre til den bankoklub, hvor han er frivillig.

- Pensionisten kommer her faktisk flere gange om ugen og gennemgår hele butikken for datovarer. Han finder ofte mindst 20 forskellige madvarer, som han bytter til kaffe, forklarer en af flere Bilka-medarbejdere, Ekstra Bladets har talt med.

Alligevel er det midtfynske varehus blandt de dagligvarebutikker, som avisen indtrængende af læsere er blevet opfordret tilat udsætte for en datokontrol.

Så onsdag eftermiddag og indtil indkøbsvognen bugnede gennemførte Ekstra Bladets maddetektiv et tjek af holdbarheden på nogle af butikkens 18.000 fødevarer.

Det viste sig, at butikkens faste datojæger enten ikke grundig nok eller blot tilfreds med lidt.

For det endte med 220 gamle varer fordelt på 27 varianter. Det blev til et ordentligt læs, som ved kassen kostede godt 10.000 kroner - mere end det dobbelte af, hvad et næsten tilsvarende antal gamle varer kostede i en københavnsk Netto under en lignende stikprøve søndag.

Gammelt dyrt kød

Når beløbet blev højt i Odense, skyldes det, at Bilka solgte Ekstra Bladet 30 kilo for gammelt kød, nemlig oksestege med en kilopris på 200 kroner, mens Netto mestendels solgte billigt forarbejdet svinekød, der i nogle tilfælde var så gammelt, at eksperter kategoriserede det som sundhedsfarligt.

Gamle kødbjerge dertil assorterede forældede madvarer kostede godt og vel 10.000 kroner. Foto: Tim Kildeborg Jensen.

Mens Bilkas stege udskåret for fem uger siden kun var en enkelt eller få dage for gamle, skulle andet for længst have været slugt eller kasseret.

Kyllinge-krydderi var eksempelvis fem måneder for gammelt, spegepølse var 13 dage for gammelt, mens skyr og Kids-yoghurt var seks dage over datoen.

Der var også 25 dåser konservesmakrel i tomat, som var produceret for tre år og fire måneder siden og med holdbarhed til den 8. april i år.

Gammel dåsemad er ikke farlig at spise, men risikabelt kan det ifølge Fødevarekontrollen være, når Bilka sælger dårligt emballerede laksefiskefrikadeller, som havde ultimativt sidste anvendelsesdato tre dage forinden - eller børnefiskehaps, som havde sidste anvendelsesdato for 9 dage siden.

Risikabel babymad

Helt grelt var det i Bilkas afdeling for babymad, hvor der eksempelvis fandtes en økologisk baby-middagsret med kylling, som udløb på datoen tilbage i september 2017.

På hylderne fandtes også Arlas færdigblandede økologiske 'Baby & Me'- modermælkserstatning i brik-emballage, som var halvanden måned for gammel.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Den engang firkantede emballage var blev afrundet på grund af trykket indefra, hvor det gamle mælk var fordærvet og muligvis farligt for babyer. Foto Tim Kildeborg Jensen.

En af disse små kartonner var udspilet på grund af gasudvikling i mælken med den konsekvens, at den eksploderende ud over kassebåndet og forårsagede et værre griseri, da Ekstra Bladet købte den.

- Sådan et produkt er fordærvet og skal derfor ikke drikkes. I bedste fald er kvaliteten dårlig - i værste fald kan den være sundhedsskadelig, advarer Jens Kirk Andersen, seniorrådgiver og ekspert i fødevarers mikriobiologi ved DTU Fødevareinstituttet.

Konfrontation: Bilka-boss: Vi er frygteligt kede af det

Jacob Fejerskov, regionschef i Bilka, din kommentar til resultatet af stikprøven?

- Vi bruger meget tid og energi på at undgå, at der skal være sådanne varer i butikkerne, så vi er frygtelig kede af, at I kan finde 27 varianter af varer med overskreden holdbarhed. Det er 27 for mange - også i et varehus med 18.000 varenumre med mindst-holdbar-til-datoer. Målet er, at der skal være nul, siger han.

- Har personalet overladt ansvaret for at finde datovarer til den datojæger, som kommer fast i varehuset og bliver belønnet med kaffe?

- Nej, det er alene vores ansvar, og vi har faste rutiner, der skal forhindre, at der findes datovarer. Det, at der kan findes 27 forskellige varianter af varer med overskreden holdbarhed, giver anledning til at skærpe vore rutiner omkring datovarestyring. For kunderne skal kunne komme i vores varehuse uden at skulle bekymre sig om datoer og varernes kvalitet.

- Hvordan kan det være, at Bilka ikke i det mindste sørger for, at babymad ikke bliver for gammelt, nu når babyer kan være mere skrøbelige end voksne?

- Det må selvfølgelig ikke ske, at der kan findes datovarer blandt babymad, ligesom der heller ikke skal være det i andre varekategorier.

- Salling Group, som Bilka hører under, er dygtig til at tjene penge. Er lønbudgettet så stramt, at det kniber med ressourcer til at fjerne gammel mad?

- Nej, det er udelukkende et spørgsmål om daglige rutiner og processer, der skal optimeres.

- Hvordan vil du afvise en grim beskyldning om, at I bevidst sælger datovarer for at undgå at tage tabet ved at kassere varerne?

- Det ville være ualmindeligt dårligt købmandskab, for i detailhandlen lever vi udelukkende af glade og tilfredse kunder, som har tillid til at varerne har en god kvalitet. Så det kan jeg helt klart afvise, siger han.

- Forfærdeligt og uforsigtig

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Mya Skikkeld, kostvejleder på barsel, Odense

- Nej! Det er snart to måneder for gammelt, udbryder den gravide islænding Mya Skikkeld om disse små kartoner med Arla Baby & Me Organic modermælkserstatning.

- Jeg synes som kostvejler, at det er helt forfærdeligt at butikken er så uforsigtig, at den sælger eksempelvis gammel fisk og babymad til kunderne, som de udmærket ved ikke kigger på datoerne. Det kan være risikabelt at spise, siger hun.

- Jeg ville sgu ikke æde det

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Hans Andersen, pensionist, Haarby

- Ja, jeg ville sgu ikke æde det, siger Hans Andersen.

- Det er sandelig kritisabelt, at I finder så meget i en butik. Faktisk er det noget svineri. Det burde være sat ned i pris for længst og inden det blev for gammelt.

Husk - det er mennesker

Marianne Larsen; Ferritslev, fhv. butiksmedarbejder.

- Jeg har selv arbejdet i butik, og jeg er faktisk ikke overrasket over antallet af gamle varer, som Ekstra Bladet har fundet herinde. Husk, at det kun er mennesker, der arbejder derinde, og der er mennesker, som har rigtig travlt, siger Marianne Larsen.

- Men alligevel må det ikke ske, og der er helt sikkert en varehuschef, som får en skideballe oppefra, for hans formentligt unge medarbejdere overholder ikke reglerne, når de fylder varer op.

Hun har arbejdet arbejdet i en Fakta i 13 år, hvor der ligesom i Bilka kom en datojæger.

- Enhver butik har en datojæger, som har gjort det til en sport systematisk at gennemgå butikker for gamle varer. En datojæger hjælper butikken, så det er dumt at hade sin datojæger, selv om det gør ondt at se de mange gamle varer, han samler, forklarer hun.

Maden er ulækker

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Sara Jamali, 21 år, studerende Odense (th).

- Det er ikke uden grund, at der er datoer på varerne. Efter den dato er maden ulækker og skal smides ud. Det er især klamt, at I har fundet fisk, kød og babymad, der er for gammelt, synes Sara Jamali, her sammen med veninden Camlla Madsen.

Fakta: Holdbarhed

'Sidste anvendelsesdato' betyder, at produktet bliver farligt at spise herefter. Det er herefter ulovligt at sælge.

'Bedst før' betyder, at produktet kan spises herefter, men at kvaliteten gradvist forringes. Produkterne må sælges, men det skal være meget tydeligt for kunderne, at der er tale om for gamle varer.